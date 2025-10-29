‘아이 키우기 좋은’ 부천시, 출산지원금 확대 체감형 정책 강화

2026년부터 첫째아 가정에 100만원 지급 예정

조용익 시장 “안심하고 낳도록 뒷받침 든든”

경기 부천시가 내년부터 출산지원금 지급 대상을 첫째아 출산가정까지 확대할 계획이다. 조례 개편으로 첫째·둘째아 100만원, 셋째아 200만원, 넷째아에 400만원이 제공될 예정이며, 연간 3300여명의 신생아가 혜택을 받게 될 전망이다.

29일 부천시에 따르면 2026년 첫째아 출산가정부터 지원금을 지원하는 방향으로 제도를 정비한다. 내년 1월 ‘부천시 출산지원금 지급 등에 관한 조례’ 개정안을 의회에 제출하고, 통과 시 제1회 추가경정예산에 반영해 적용시킬 방침이다. 현재는 넷째아 이상 가정에 700만원이 주어준다.

지난 5월 상동호수공원에서 열린 부천아이페스타에서 아이들이 즐겁게 놀고있다.

시는 ‘아이 키우기 좋은 도시’를 만들기 위해 임신·출산·육아 전 과정에서 체감형 정책을 강화하고 있다. 저출산으로 인한 급격한 인구 구조 변화에 선제적 대응하고, 안심하고 아이를 낳을 수 있는 여건을 마련한다는 전략이다.

이를 위해 △임신 전 무료 건강검진 △한의난임치료 및 난자동결 지원 △초등학생 입학준비금 등 예비 미래세대를 위한 맞춤형 행정을 펼치고 있다. 교통 분야의 ‘임산부 맘(Mom)편한 택시 서비스’는 임신부와 출산 후 1년 이내 산모에게 병원 방문 때 월 4회, 건당 최대 1만3000원을 보탠다. 현재 5600여명이 연간 3만건 이상을 활용 중이다.

조용익 부천시장이 지난 5월 한국만화박물관 어린이날 행사에서 아이들과 함께 환하게 웃고 있다.

이외 임산부의 건강·회복을 돕는 ‘친환경 농산물·맘튼튼 축산물 꾸러미 공급’과 더불어 자녀 돌봄과 교육·성장 관심에도 공을 들이고 있다. 아람어린이집에서 운영 중인 ‘365일 시간제보육’의 경우 어린이집 재원 여부와 관계없이 6개월부터 7세 미취학 아동이 주말과 공휴일에도 월 80시간까지 이용할 수 있다.

올해 도입한 초등생 입학금은 11월 28일까지 신청이 가능하다. 문구·서적·의류·신발·안경 같은 물품을 판매하는 지역화폐 가맹점에서 사용하면 된다. 조용익 부천시장은 “아이들이 미래의 주인공인 만큼 아이를 낳고 키우는 일에 든든한 힘이 되는 부천시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.