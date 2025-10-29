[속보] 李-트럼프, 경주박물관서 한미 정상회담 시작

29일 국립경주박물관에서 이재명과 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담이 시작됐다.
이날 방한한 트럼프 대통령은 경주 예술의 전당에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체 최고경영자 서밋 (APEC CEO SUMMIT)’에 참석해 연설한 뒤 전용 리무진인 ‘더 비스트’를 타고 회담 장소인 국립경주박물관으로 이동했다.
이 대통령은 건물 입구서 마중 나와 트럼프 대통령을 맞이했다. 트럼프 대통령은 전통 취타대의 인도를 받으며 2시 12분쯤에 도착했다.
이 대통령은 한반도 평화 증진에 기여한 트럼프 대통령의 업적을 평가하고 ‘피스메이커’로서 역할을 당부하는 의미에서 트럼프 대통령에게 우리 정부 최고 훈장인 ‘무궁화대훈장’을 서훈한다.
양 정상은 박물관에 전시된 신라 금관을 함께 관람하며 환담을 이어간다. 이 대통령은 트럼프 대통령에게 경주 천마총 금관을 본뜬 특별 제작 모형을 선물할 예정이다.
오찬을 겸한 회담에는 양국 주요 관계자들이 배석한다. 한국 측에서는 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 조현 외교부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관, 대통령실 강훈식 비서실장·김용범 정책실장·위성락 국가안보실장이 참석한다.
미국 측에선 수지와일스 백악관 비서실장과 마코 루비오 국무장관, 스콧 베센 재무장관 등이 자리한다.