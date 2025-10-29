한 포로 만드는 막판 스퍼트…청소년 공부 체력 정관장 아이패스로

일교차가 큰 환절기에는 체온을 유지하는데 기초대사량이 많이 소요되어 체력과 면역력이 저하 되기 쉽다. 특히 얼마 남지 않은 수능 시험을 앞두고 막판 스퍼트를 올리는 학생들의 건강 관리는 무엇보다 중요하다.

KGC인삼공사 제공

정관장 ‘아이패스’는 식약처로부터 면역력 증진, 기억력 개선, 피로 개선 기능성을 인정받은 홍삼을 주원료로 하는 청소년 공부체력 전문 브랜드다.

청소년 성장 단계별 건강 니즈를 반영해 ‘아이패스 J’, ‘아이패스 M’, ‘아이패스 H’ 3단계 라인업으로 구성되어 있으며, 각 연령별로 홍삼 함량과 부원료 배합을 달리하는 등 세심한 설계를 담았다. 그 결과, 2014년부터 2024년까지 11년 연속 청소년 홍삼 판매 1위(닐슨데이터 기준)를 기록했다.

그 중에서도 수험생에 추천하는 제품은 피로개선과 기억력 개선에 도움을 주는 ’아이패스 에이치(H)'와 에너지 부스터 제품 ‘아이패스 에너지샷’이다.

‘아이패스 에이치(H)’는 식약처로부터 5가지 기능성을 인정받은 홍삼으로 기억력개선, 면역력증진, 피로개선까지 한 번에 케어할 수 있다. 뿐만 아니라 학생 건강에 도움을 줄 수 있는 부원료 등을 최적의 조합으로 만든 스페셜 원료, PASS포뮬라TM를 함유하고 있다.

고등학생들의 건강 관심사와 입맛에 맞춰 은행잎추출물, BCAA, L-아르지닌을 부원료로 추가하고, 빌베리농축액을 담아 하루 한 포씩 상큼한 맛으로 맛있게 즐길 수 있는 점도 특징이다.

특히 지난해 12월 출시된 ‘아이패스 에너지샷’은 체력 집중관리가 필요한 수험생을 위해 개발된 제품이다. 출시 이후 수험생 및 학부모들로부터 꾸준한 인기를 얻고 있다. 홍삼농축액에 비타민 B군 5종(B1, B2, B6, B12, 비오틴)을 함유했으며, 정관장이 독자 개발한 식물혼합농축액 ‘PASS 포뮬러’을 적용해 설계했다.

오는 10월 31일(금)까지 ‘아이패스 에너지샷(7입 4개세트 또는 28입)’을 구매한 고객에게 수능 대박 및 대입 합격을 기원하는 ‘Xeno(제노) 수능샤프’를 증정한다. ‘아이패스 에너지샷’은 네이버 스토어 전용으로 출시되어 수험생은 물론 공부에 집중하는 중고등학생들에게 공부체력 관리템으로 큰 인기를 끌고 있다.

정관장 ‘아이패스’는 뜨거운 관심에 힘입어 최근 백화점, 대형마트 등 오프라인 정관장 매장에까지 판매를 확대하여, 수험생과 학부모들이 언제 어디서나 제품을 손쉽게 구매할 수 있도록 접근성을 강화했다.

그 외에도 휴대가 간편한 스틱형 파우치 제품 ‘아이패스 파워스틱’은 학교, 학원, 독서실 등 언제 어디서나 가볍게 섭취할 수 있다. 주원료인 홍삼농축액에 녹용추출물, 황기농축액, L-아르지닌, 타우린 등 부원료를 더해 학업과 스트레스로 지친 학생들의 면역력 증진과 피로회복, 기억력 개선을 돕는다.

KGC인삼공사 관계자는 “정관장 ‘아이패스’는 기억력과 피로 개선에 도움을 줄 수 있도록 설계된 제품인 만큼, 수험생들이 건강을 지키며 끝까지 최선을 다하는 데 든든한 힘이 되기를 바란다.”며, “정관장은 앞으로도 청소년 건강을 위한 최적화된 공부체력 솔루션을 지속적으로 선보이며 수험생들의 도전을 응원할 것이다.”라고 전했다.