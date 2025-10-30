클래식 컬러 ‘브라운’ 활용 스타일링 제안 [상생경영 특집]

삼성물산 패션부문

구호플러스 2025년 겨울 컬렉션. 삼성물산 제공

삼성물산 패션부문은 구호플러스, 구호, 빈폴레이디스 신상품을 통해 올해 가을·겨울(FW) 시즌 트렌드 컬러로 꼽히는 ‘브라운’을 활용한 패션 스타일링을 제안했다.



구호는 올해 FW 시즌에 브라운 계열 상품의 공급 물량을 전년 대비 30% 이상 늘렸다. 주요 룩은 재킷과 팬츠의 색상을 브라운으로 통일한 셋업, 비슷한 톤이지만 소재, 채도가 다른 롱 코트와 상의를 조합한 톤온톤 코디를 제안했다. 또 구호의 대표 아이템인 캐시미어 아이콘 코트와 니트 역시 브라운 컬러로 출시했다.



빈폴레이디스도 이번 FW 시즌 브라운 컬러 상품의 공급 물량을 전년 대비 20% 넘게 늘렸다. 최근 고객들의 호응에 힘입어 브라운 니트 카디건, 다운 점퍼의 물량은 추가 생산에 들어갔다. 빈폴레이디스는 스웨이드·코듀로이 점퍼, 트위드 재킷 등 다양한 아우터를 활용한 브라운 컬러 코디를 선보였다. 구호플러스, 구호, 빈폴레이디스의 FW 신상품은 전국 매장과 온라인 쇼핑 플랫폼 SSF샵에서 만나볼 수 있다.



임지연 삼성패션연구소장은 “클래식한 멋을 지닌 브라운 컬러의 인기와 영향력은 내년까지 계속될 것으로 보인다”며 “이번 FW에는 브라운 계열로 맞춘 톤온톤 스타일링이나 브라운에 또 다른 매력의 블루, 레드를 조합한 코디를 추천한다”고 말했다.