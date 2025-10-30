AI 활용한 바이오·모빌리티 동력 확보 [상생경영 특집]

롯데그룹

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

지난 6월 네덜란드 암스테르담에서 열린 ‘2025 소비재 포럼(The Consumer Goods Forum) 글로벌 서밋’에서 한 외국인이 롯데그룹 부스를 살펴보고 있다. 롯데그룹 제공

롯데그룹은 인공지능(AI)을 사업에 적극 활용하며 바이오와 모빌리티 등 신성장 동력 확보에 주력하고 있다.



29일 업계에 따르면 롯데그룹은 지난 5월 ‘AI 윤리헌장 선포식’을 열고 개발부터 활용까지 전 과정에서 모든 임직원이 준수해야 하는 AI윤리헌장을 선포했다. 이는 AI와 관련해 발생할 수 있는 사회적 문제를 방지하기 위한 것으로 △인간존중 △안정성 △투명성 △공정성 △책임성 △연대성 6가지 핵심 가치를 중심으로 한다. 유네스코와 과학기술정보통신부의 AI 윤리 가이드라인을 기반으로 했다. ‘롯데는 AI를 활용하는 전 과정에서 올바른 행동 및 윤리적 가치를 준수하며 이를 통해 인류의 풍요로운 삶에 기여한다’는 내용이 담겼다.



롯데그룹은 자체 AI플랫폼 개발에도 힘을 쏟고 있다. 지난 7월에는 비즈니스 맞춤형 ‘AI 에이전트’ 플랫폼인 ‘아이멤버 3.0’을 선보이기도 했다. AI 에이전트란 특정 목표를 달성하기 위해 자율적으로 작업을 수행하는 AI로, 아이멤버 3.0은 AI 에이전트를 반영해 플랫폼 구조 전반을 재설계한 것이 특징이라고 한다. 아이멤버 3.0에는 6종의 핵심 에이전트 서비스가 적용됐으며 실제 업무 환경과 현업 부서의 의견을 반영해 설계됐다.



롯데그룹은 이러한 역량을 기반으로 글로벌 시장을 철저하게 분석한 뒤 진출하고 있다. 계열사들의 해외 활동도 활발하다. 그룹사는 지난 6월 네덜란드 암스테르담에서 열린 ‘2025 소비재 포럼(The Consumer Goods Forum) 글로벌 서밋’에 참석했고, 롯데바이오로직스는 지난 10월 아시아 최대 규모의 바이오 행사인 일본 요코하마의 ‘바이오재팬 2025(BIO Japan 2025)’에 참가했다. 롯데케미칼, 롯데에너지머티리얼즈 등 화학 계열사는 지난 4월 ‘2025 서울모빌리티쇼’에 참가해 그룹의 모빌리티 사업을 알렸다.