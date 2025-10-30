협력사에 ESG 교육·맞춤형 컨설팅 제공 [상생경영 특집]

롯데면세점

수익 창출 넘어 동반성장 향해… 기업들 함께 걷는다 기업의 활동은 수익 창출을 넘어 사회와 함께 성장하는 방향으로 나아가고 있다. 기후 위기와 지역 불균형, 교육 격차 등 복합적인 사회 문제가 심화되고 있는 가운데 기업들의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 실천이 확대되고 있다. 탄소중립 실현을 위한 재생에너지 전환, 기후 대응을 위한 민관 협력, 청년의 성장을 돕는 교육·멘토링 프로그램, 문화예술 창작자 지원 등 지속가능한 사회를 향한 기업의 발걸음이 다방면에서 이뤄지고 있다. 단순한 후원자가 아닌 변화의 동반자로서 미래 세대의 성장을 돕고 소외된 지역을 지원하는 활동과 함께, 인공지능(AI) 등 첨단기술을 이용해 노동자의 안전을 강화하려는 움직임도 눈에 띈다.

롯데면세점-동반성장위원회의 중소협력사 ESG 역량강화 지원사업. 롯데면세점 제공

롯데면세점은 동반성장위원회와 ‘2025년 협력사 환경·사회·지배구조(ESG) 지원사업’을 위한 업무협약을 체결하고, 3년 연속 중소 협력사의 ESG 경영 역량 강화에 나선다.

롯데면세점은 2023년 면세업계 최초로 동반위의 협력사 ESG 지원사업에 참여한 이래 매년 상생협력기금을 출연하며 협력사와의 신뢰를 구축해왔다. 올해도 5000만원의 상생협력기금을 출연하며, 동반위의 중소기업 ESG 표준 가이드라인을 토대로 협력 중소기업별 맞춤형 ESG 지표를 도출하고, 희망 협력사를 대상으로 ESG 교육 및 맞춤형 컨설팅을 제공한다.

특히 올해는 희망 10개 협력 중소기업을 대상으로 온·오프라인 교육과 최소 2회 현장 실사를 통해 각 기업의 ESG 현황을 진단하고, 개선 방안을 제시하는 심층 컨설팅을 제공할 예정이다. 참여를 희망하는 중소 협력사는 롯데면세점 동반성장 공식 메일을 통해 신청할 수 있다.

컨설팅 종료 후 ESG 지표 준수율이 우수한 업체들에 동반성장위원회 명의의 ‘ESG 우수 중소기업 확인서’가 발급된다. 인증을 획득한 협력사는 은행 금리 우대와 코트라·코이카 해외진출 지원사업 우대, 한국에너지기술연구원 환경·에너지 컨설팅 및 기술지원 등 다양한 인센티브를 받을 수 있다. 지난해 프로그램에 참여한 10개 협력사 중 8개사가 ‘ESG 우수 중소기업’으로 선정돼 동반위 명의 확인서를 발급받았다.

이 밖에도 롯데면세점은 다양한 동반성장 프로그램을 운영 중이다. IBK기업은행·신한은행과 협약을 맺어 500억원 규모의 상생펀드를 조성해 중소협력사의 대출 금리를 지원하고 있으며, 온라인 채용사이트 등록비 및 장기 재직자 휴가비 지원 등 중소기업 핵심 인력 지원 프로그램을 시행한다. 명동 본점 디지털 정보 디스플레이(DID) 유상 광고 무상 제공과 롯데인터넷면세점 및 SNS 내 중소기업 기획전을 통한 광고·마케팅 지원 등 실질적 지원도 확대하고 있다.

김동하 롯데면세점 대표이사는 “면세업계 최초로 시작한 협력사 ESG 지원사업이 올해로 3년째 이어지며 중소 협력사의 지속 가능한 성장 기반을 함께 다져가고 있다”며 “롯데면세점은 앞으로도 협력사와의 상생을 핵심 가치로 삼고 ESG 경영 실천을 통해 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.