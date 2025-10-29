지역주류업계 ‘주세(酒稅) 지방세’ 전환 촉구…주류유통제도 개선 국회에 건의

대형 도매업체 공세 속 지역 주류 유통업을 활성화하기 위해 국세인 주세(酒稅)를 지방세로 전환해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

지역주류도매업협회는 29일 국회 의원회관에서 열린 ‘지역주류유통업 활성화를 위한 정책 토론회’에서 “국내 주류유통시장이 대형 도매업체 중심으로 구조가 고착화돼있어 제도 개선이 필요하다”며 이같이 주장했다.

서울 국회 의원회관에서 지역주류도매업협회 주관으로 지역 주류유통업 활성화를 위한 정책개선 토론회가 열리고 있다. 선양소주 제공

협회는 “수도권 대형도매업체의 전국 유통 확대로 지역 중소주류도매업체들의 경영 여건이 악화하고 있다”며 “‘주류유통의 권역화’ 정책을 도입해 지역 도매업체의 자생력과 유통 균형발전을 이끌어야 한다”고 강조했다.

협회는 “담배 판매와 택시 운영 등에 국가와 지방자치단체가 통제하 듯 주류도 직접적으로 정부 규제가 필요하다”면서 “지역경제에 실질적으로 기여하고 지방재정 기반을 강화하기 위해선 ‘주세의 지방세 전환’ 정책입안이 절실하다”고 촉구했다.

이들은 앞으로 정부와 국회에 제도 개선 및 입법화를 건의할 방침이다.

협회는 “앞으로 지역 기반 도매업체의 경영안정과 공정한 유통질서 확립, 지역경제 상생을 위한 실질적인 정책 마련을 위해 힘을 모으겠다”고 말했다.