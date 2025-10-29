‘아이 키우기 좋은 기업 시상식’ KB카드, 노동부 장관상 수상

KB국민카드가 한반도미래인구연구원이 주최한 ‘아이 키우기 좋은 기업 시상식’에서 아이 키우기 좋은 기업 최우수 기업으로 선정돼 고용노동부 장관상을 수상했다고 29일 밝혔다. 이번 시상은 저출생 문제 해결의 핵심인 일·가정 양립을 적극적으로 지원하는 우수 기업을 발굴·포상하기 위해 마련됐다. 수상 기업은 출산·육아 지원정책, 유연근무제, 직장 내 보육환경 등 총 17개 지표를 종합 평가해 선정됐다.



KB국민카드는 일과 가정 양립 문화를 위해 다양한 가족친화제도를 운영 중이다. 직원의 임신 기간에는 근로시간 단축 및 근무시간 변경을 통해 탄력적 근무를 지원하고 연장근로와 휴일근무를 원천 차단하고 있다. 또한 자녀 보육을 위한 직장 어린이집을 운영 중이다.