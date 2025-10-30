2025년 김장 비용 38만원… 2024년보다 10%↓

전통시장 기준… 대형마트 47만원

배추·무 등 작황 회복 값 안정세

올해 배추와 무 가격이 안정돼 김장 비용이 지난해보다 10% 절감될 것이란 분석이 나왔다.

한국물가협회는 김장철을 앞두고 전국 17개 시·도의 주요 김장재료 가격을 조사한 결과 4인 가족 김장비용은 전통시장 기준 평균 37만8860원으로 지난해 대비 9.6% 하락했다고 29일 밝혔다. 대형마트에서 김장재료를 구입하는 비용은 47만7750원으로 지난해보다 8.4% 줄었고, 전통시장에서 구매할 경우 대형마트 대비 9만8890원(20.7%) 싼 것으로 조사됐다.

29일 마트 채소 코너에서 장을 보는 시민들. 뉴스1

올해 김장비용이 하락한 건 배추·무·고춧가루·소금 등 주재료 가격 안정세의 영향이 가장 크게 작용했다. 배추 가격은 지난해보다 23.7% 내렸고 무는 32.0% 저렴해졌다. 고춧가루(-1.4%)·천일염(-14.9%)도 하락세를 보였다.

배추는 지난해 폭우와 폭염 여파로 작황이 부진했지만, 올해는 평년 수준의 기상 여건이 이어지며 산지 출하량이 회복됐다. 공급 안정이 비용 절감을 견인하는 역할을 했다. 무도 배추와 마찬가지로 작황이 회복돼 생산량이 늘었다.

재료별로 김장 비용에서 차지하는 비중은 고춧가루가 26.6%로 가장 높았고 배추(22.7%), 무(6.1%), 소금(4.8%)이 뒤를 이었다.

지역별로는 전통시장을 기준으로 제주 지역(41만7520원)의 김장비용이 가장 많이 들었고, 강원(41만5440원), 세종(41만4460원), 충남(40만8390원), 경북(40만4590원) 순으로 나타났다. 반면 대구(34만620원), 경남(34만1420원), 전남(34만720원) 등은 평균 대비 10% 이상 낮은 수준을 보였다.

김기일 한국물가협회 생활물가팀 과장은 “지역별 김장비용 격차는 유통 구조와 소비 형태가 반영된 결과”라며 “비용이 많이 드는 지역은 대형유통 중심의 소비 패턴과 물류비 영향이 컸고, 산지 인근 지역은 직거래·지방시장 중심의 거래 비중이 높아 가격이 비교적 안정적이었다”고 말했다.