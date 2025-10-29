반도문화재단, 6주년 특별콘서트… ‘부산의 밤’ 음악으로 물들인 감동의 무대

반도문화재단(이사장 권홍사)은 설립 6주년을 맞아 지난 25일 부산KBS홀에서 반도건설 후원으로 개최한 특별 콘서트 ‘Starry Night in Busan’이 2000여 명이 넘는 부산 시민들이 참석한 가운데 뜨거운 열기로 성황리에 마무리 되었다고 29일 밝혔다.

부산KBS홀에서 반도건설 후원으로 개최한 특별 콘서트 ‘Starry Night in Busan’. 반도문화제단 제공

이번에 개최된 콘서트 ‘Starry Night In Busan’은 반도건설의 태동이 시작된 항도 부산에서 ‘소중한 이들과 예술적 공감을 느낄 수 있는 특별한 순간을 만들자’는 뜻깊은 의미를 담아 더 많은 이들과 문화 공연의 기회를 나누기 위해 기획됐다. 이번 콘서트에는 배우 겸 가수 티아라 함은정이 히트곡을 열창하며 오프닝 무대와 함께 행사의 진행을 맡았으며, 뒤를 이어 발라드의 황제 케이윌과 발라드의 여왕 백지영의 감성적이고 호소력 짙은 보이스가 더해지며 부산의 밤을 노래로 물들였다. 마지막으로 완전체로 돌아온 국내 대표 크로스오버 보컬 그룹 포레스텔라가 특유의 환상적인 하모니로 무대의 대미를 장식 하였다.

특히 이번 부산 콘서트는 일반 시민을 대상으로 관람 신청 사연을 받아 뜻깊은 순간을 함께 보내고 싶은 이들에게 공연 관람의 기회가 무료로 주어졌다. 콘서트 관람을 희망하는 일반 시민들을 대상으로 지난 9월 재단 홈페이지를 통해 사연을 접수했으며 당첨된 사연의 주인공 약 1600여명은 물론 부산지역 복지재단과 연계하여 다문화 가족 등 취약계층도 초대하는 등 전체 콘서트 관람 인원은 약 2000여명에 달했다. 이번 6주년 기념 콘서트의 관람객들은 10대부터 ~ 70대까지 다양한 연령층으로 구성되어서 주최 측은 모든 세대들이 모두 공감하고 좋아할 수 있도록 무대 및 출연진 등 연출에 각별히 힘썼다는 후문이다.

당일 행사장 주변에는 이른 시간부터 입장을 기다리며 관람객이 몰려 성황을 이루었으며, 콘서트 내내 뜨거운 박수와 환호가 이어졌다. 콘서트에 참석한 한 관람객은 “반도문화재단의 6주년을 맞아 부산에서 좋은 문화 행사가 열려 반가웠다”며 “평소 좋아하던 가수들의 공연을 가족과 함께 부담 없이 즐기며 특별한 시간을 보낼 수 있는 기회를 제공해줘서 반도문화재단에 감사하다”고 전했다.

이날 무대에 선 포레스텔라의 리더 조민규는 “반도문화재단 설립 5주년 기념 콘서트에서 관객과 함께 한 것에 이어 6주년을 맞아 부산에서 개최된 콘서트 무대에서 완전체가 된 멤버들과 함께 더 많은 부산시민들과 뜻깊은 시간을 보내 즐거웠다”고 밝혔다.

반도문화재단 권홍사 이사장은“사업의 첫 기반을 시작된 부산에서 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 설립한 반도문화재단의 뜻깊은 순간을 함께 할 수 있게 되어서 기쁘게 생각한다”며` “이번 콘서트에 자리해 주신 모든 분들에게 작은 위로와 희방이 되기를 바라며 앞으로도 지속적으로 소외계층의 문화 활동 기회 확대와 예술계 지원을 이어가겠다”고 전했다.

반도문화재단 박신득 국장은 “지난해 서울에서 있었던 설립 5주년 기념 특별 콘서트에 함께하지 못해 아쉬운 분들이 많다고 들어 이번 부산 콘서트는 관람 인원을 더욱 늘렸다”며 “누구나 차별 없이 문화를 향유하며 다 같이 하나 되는 기회를 많은 사람에게 제공하기 위해서 마련한 자리인 만큼 가족과 함께 즐거운 시간이 되었기를 바란다”고 답했다.

이번 행사를 주최한 반도문화재단은 반도건설이 2019년 문화예술의 대중화와 사회적 공헌을 위해 설립한 비영리 공익법인으로 올해로 설립 6주년을 맞았다. 동탄2신도시‘동탄역 반도유보라 아이비파크8.0’ 단지 내 위치하고 있으며 설립 이후 소외계층을 포함한 일반 시민의 문화 활동 확대와 열악한 예술계 활동 지원을 지속하고 ‘사랑의 집수리’ 활동을 통해 취약계층의 주거 및 근무 환경 개선에도 힘쓰는 등 기업의 사회적 역할에 앞장서 왔다.

또한 아이비 라운지 안의 도서관과 갤러리를 무상으로 일반에 공개해 운영 중이며 매년 가정의 달에 맞춰 가족사랑 그림사진 공모전도 개최 중이며 특히 예술가들의 창작 활동 지원부터 명사 초청 문화특강을 진행하는 한편 취약계층을 위한 주거환경개선활동도 힘쓰고 있다.