벤츠 3분기 순이익 31％↓…美 관세·中 부진 이중고

독일 자동차업체 메르세데스-벤츠 그룹이 미국 관세와 중국 수요 부진의 영향으로 올해 3분기에도 저조한 실적을 냈다.



벤츠는 29일(현지시간) 실적발표에서 3분기 순이익이 11억9천만유로(1조9천800억원)로 지난해 같은 기간 17억1천900만유로(2조8천600억원)에서 30.8％ 줄었다고 밝혔다.

벤츠 로고. 로이터연합뉴스

영업이익은 7억5천만유로(1조2천500억원)로 지난해 3분기보다 70.2％ 적었다. 매출은 321억4천700만유로(53조5천100억원)로 1년 사이 6.9％ 감소했다.



벤츠는 "판매량 감소와 관세로 인한 비용 증가, 환율 변동의 영향을 받았다"며 독일 내 인력 조정과 해외 효율화 프로그램에 8억유로(1조3천억원) 이상을 지출했다고 설명했다.



중국 소비자들이 수입 고급차를 외면하면서 올해 3분기에도 중국 판매량이 작년보다 27％ 줄었다. 블룸버그통신은 2016년 이후 최악의 분기 실적이라고 전했다. 올라 켈레니우스 최고경영자(CEO)는 "중국에서 치열한 경쟁은 당분간 완화하지 않을 것"이라며 "몇 년 걸리는 과제"라고 말했다.



벤츠는 그러나 중국에서 100만위안(2억원) 이상 최고급 모델 판매량은 13％ 늘었고 3분기 실적도 연간 전망치에 부합한다고 덧붙였다.



벤츠는 또 현금 흐름이 좋다며 앞으로 1년간 20억유로(3조3천300억원) 규모의 자사주를 매입하겠다고 밝혔다. 이날 독일 프랑크푸르트 증시에서 벤츠 주가는 개장과 함께 5％ 넘게 올랐다.

<연합>