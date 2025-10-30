KT, 해킹피해 고객에 5개월간 100GB·15만원 보상

소액결제·정보 유출 고객 대상

통신요금·단말 구매 할인 선택

전 가입자 대상 유심 교체 검토

KT가 무단 소액결제와 개인정보 유출 피해자에 대한 추가 보상 계획을 29일 발표했다.



우선 KT는 소액결제와 정보 유출이 확인된 피해 고객들에게 5개월간 100GB 상당의 무료 데이터를 제공한다. 또 15만원 상당의 통신 요금 할인이나 단말 교체를 원하는 경우 단말 구매 금액 할인을 선택할 수 있다.

김영섭 KT 대표이사가 29일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 과학기술정보통신부 등에 대한 종합감사에서 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

통신 요금 할인은 월 휴대전화 요금에서 차감된다. 단말 교체 할인은 KT에서 구매한 신규 단말기로 기기 변경 시 약정할인 금액에 추가 할인이 적용되는 방식이다. KT는 보상 대상 고객들을 대상으로 다음 주 추가 문자 안내를 진행할 계획이다.



KT는 고객 신뢰 회복 및 유사 침해사고 재발 방지를 위해 전국 2000여개 매장을 ‘안전 안심 전문 매장’으로 전환한다. 또 피해 고객을 대상으로 통신 금융 사기 피해를 보상하는 ‘KT 안전 안심 보험’을 3년간 무료로 제공한다.



전 가입자 대상 유심 교체도 검토 중이다. 김영섭 KT 대표는 이날 국회 과학기술정보통신위원회의 과학기술정보통신부에 대한 종합감사에서 “(전 고객 유심 교체 여부는) 다음 달 4일 열리는 이사회에서 논의해 의결해야 하는 사항”이라며 “이사회에서 의결되면 즉시 시행하도록 하겠다”고 말했다.



더불어민주당 황정아 의원은 “피해자에게는 보상이 아니라 배상을 해야 하는 것”이라며 “전체 고객 대상으로 보상안을 마련한다고 지난 국감에서 밝힌 것은 위증인가”라고 지적했다. 이에 김 대표는 “위약금 면제와 관련해 여러 번 말했지만 민관 합동 조사 결과와 피해 내용을 감안하고 과방위원 지적 등도 충분히 고려하겠다”고 말했다.