‘항체 연구 거점’ 홍천 국가클러스터 준공

치료제 개발·감염병대응 센터 운용

道, 입주 기업 지원시설 순차 확대

감염병 백신과 항체 치료제를 개발하는 국가 단위 연구단지가 강원 홍천군에 문을 열었다.



강원도는 29일 홍천군 북방면 중화계리 일원에서 ‘홍천 국가항체클러스터’ 준공식을 열었다.



도에 따르면 국가항체클러스터는 △중화항체 치료제 개발 지원센터 △미래 감염병 신속대응 연구센터 △면역항체 치료소재 개발 지원센터로 구성된다.



중화항체센터는 감염병과 바이러스에 대응하기 위한 중화항체를 개발하는 역할을 하게 된다. 초고속 자동세포 분리·분석 장비를 갖춰 항체 발굴 기간을 기존 12주에서 1주로 획기적으로 단축하게 될 전망이다. 미래 감염병 센터는 신·변종 감염병 연구를 수행하면서 지역·국가차원 감염병 대응 네트워크 중심지로 기능할 예정이다. 면역항체센터는 기업·연구기관과 협업해 치료용 항체 소재를 개발하게 된다.



항체클러스터에는 현재 11개 기업이 입주한 상태다. 올 연말까지 4개 기업이 추가로 들어올 예정이다. 첨단장비를 갖춘 대규모 연구시설이 조성됐다. 도는 향후 비즈니스센터와 행복주택 등 입주 기업들을 위한 지원시설을 순차적으로 확대할 계획이다.



김진태 지사는 “지역과 국가를 잇는 바이오 연구개발 거점으로 도약하는 한편 세계 항체산업을 선도할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.