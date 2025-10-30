박소현 "임성훈 없으면 나도 없어…멘트 5대5로 맞춰줘"

방송인 박소현이 '세상에 이런 일이'를 함께 진행한 방송인 임성훈 덕분에 지금의 자신이 있는 거라며 감사 인사를 했다.

박소현은 29일 방송한 MBC TV 예능프로그램 '라디오스타'에 나와 임성훈과 얽힌 이야기를 풀어냈다.

그는 임성훈을 향해 "만약 임성훈 선생님을 못 만났따면 지금의 저는 없었다"며 "최고의 조력자이자 파트더"라고 말했다.

박소현은 "20대 때 처음 그 프로그램을 맡았다. 당시 남녀 멘트 비율은 남자가 8이고, 여자가 2였다. 당시엔 남자 MC가 여자 MC 멘트를 뺏기 위해 손을 잡는다거나 발을 밟기도 했다"고 했다.

이어 "그런데 임성훈 선생님은 젊은 감성으로 읽는 게 낫겠다며 멘트를 계속 넘겨줘 5대5로 맞춰줬다. 내가 MC로 잘 성장할 수 있게 해주셨다"고 말했다.

박소현은 임성훈이 함께 프로그램을 진행한 26년 내내 자신을 존중해줬다고도 했다.

그는 "마지막 방송에서 '소현아, 수고했다, 고마워'라고 하셨다. 26년 간 소현씨라고 부르셨다. 사석에서도 한 번도 '소현아'라고 한 적이 없었다"고 말하며 눈물을 보였다.

박소현은 처음엔 '세상에 이런 일이' MC 자리가 부담스러웠다고 했다.

그는 "처음 맡았을 때는 배우로 활동할 때라 그 자리가 부담스러웠다. 어려울 것 같다고 하니까 관계자가 '어차피 아이템 찾기가 어려워서 6개월 내로 폐지될 거다'라고 했다"고 말했다.

