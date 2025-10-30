세계일보
‘열성맘’ 이부진, 대치동 떠난다… 새 보금자리는 강북? [수민이가 궁금해요]

입력 : 2025-10-30 12:14:18
수정 : 2025-10-30 12:14:17
김기환 기자 kkh@segye.com
이부진 호텔신라 사장이 최근 '대한민국 대표 학군지' 서울 강남구 대치동에서 삼성 일가가 모여있는 용산구 이태원동으로 주소지를 이전한 것으로 확인됐다. 장남이 올해 강남 8학군 고등학교 생활을 마무리하게 되면서 다시 어머니와 형제·자매 등 가족이 모여 사는 ‘홈타운’으로 적을 옮긴 것이다.

 

이부진 호텔신라 사장. 연합뉴스

29일 재계 및 법조계에 따르면 이 사장은 올 3분기 서울 강남구 대치동에서 용산구 이태원동으로 주소지를 변경했다.

 

이 사장은 외아들 임동현군을 '강남 8학군 고등학교'에 보내기 위해 2018년 용산구 이태원동을 떠나 강남구 대치동으로 이사를 간 바 있다.

 

이 사장의 새 주소지는 삼성 리움미술관 인근이다. 어머니인 홍라희 리움미술관 명예관장을 비롯해 이재용 삼성 회장, 여동생인 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가(家)가 한데 모여 살고 있는 곳이다.

 

이부진 사장의 높은 교육열은 세간에 잘 알려졌었다. 아들 초등학교 발표회, 중학교 졸업식 등 학교 행사에 적극적으로 참석해 화제됐다. 대치동 한 카페에서 학부모 모임을 갖는 모습도 포착됐다.

 

2007년생인 임 군은 경기초, 휘문중을 거쳐 현재 휘문고 3학년에 재학 중이다. 휘문중 졸업 당시 전교 2등을 할 정도로 성적이 우수한 것으로 알려졌다. 현재는 휘문고등학교 3학년에 재학 중이다.

김기환 기자

