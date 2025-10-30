트럼프 “한국, 대미 투자 6000억달러 넘을 것…필라델피아에서 핵추진 잠수함 건조”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 기업이 미국에 투자할 금액은 6000억 달러(856조 5000억 원)를 초과하게 될 것이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 악수를 하고 있다. 대통령실 제공

트럼프 대통령은 한•미 정상회담을 마친 뒤 29일(현지시간) 미국 오전 시간 트루스소셜에 글을 올려 “한국은 미국이 부과하던 관세를 낮추는 조건으로 미국에 3500억 달러(약 500조원)를 지불하기로 합의했다”며 “추가로 막대한 양의 미국산 석유와 가스를 구매하기로 했으며, 한국의 부유한 기업들과 기업인들이 미국에 투자할 금액은 6000억 달러를 초과하게 될 것”이라고 강조했다. 트럼프 대통령은 6000억달러를 계산하게 된 경위는 밝히지 않았으나 한국이 기존에 하기로 한 대미 투자 금액 3500억달러와 기업 투자, 에너지 구매 등을 합쳐 언급한 것으로 보인다.

이재명 대통령과 트럼프 대통령은 한국시간 29일 오후 경주국립박물관에서 87분간의 정상회담을 하고 관세협상을 타결한 바 있다. 김용범 대통령실 정책실장은 “대미 금융 투자 3500억달러는 현금 2000억달러와 조선업 협력 1500억달러”라며 “다만 연간 투자 상한을 200억달러로 설정해 2000억달러를 한번에 투자하는 것이 아니고 연간 200억달러 한도 내에서 사업 진척 정도에 따라 달러로 투자해서 우리 외환 시장이 감내하는 범위에서 투자한다”고 설명한 바 있다.

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 공식 환영식에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 무궁화 대훈장 수여와 천마총 금관 모형을 선물하고 있다. 대통령실 제공

트럼프 대통령은 “우리의 군사 동맹은 그 어느 때보다도 강력하며 이를 기반으로 저는 그들이 현재 보유한 구식 디젤 잠수함이 아닌 핵추진 잠수함을 건조할 수 있도록 승인했다”고도 말했다. 그는 또 “훌륭한 대한민국 대통령과 함께한 정말 멋진 방문이었다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 곧이어 올린 다른 글에선 “대한민국은 바로 이곳 미국 필라델피아 조선소에서 핵추진 잠수함을 건조하게 될 것”이라며 “우리 위대한 미국에서 조선업은 곧 거대한 부활을 이루게 될 것”이라고 말했다. 대통령실은 앞서 이 대통령이 트럼프 대통령에게 한국의 핵추진 잠수함 도입 필요성을 설명해 공감대를 얻었다고 밝힌 바 있는데, 트럼프 대통령은 이를 필라델피아 조선소에서 건조하게 될 것이라고 언급한 것이다.

트럼프 대통령은 한국 방문 마지막 날인 30일 시진핑 중국 국가주석과 회담한다. 미•중은 이번 회담에서 중국의 희토류 수출 통제 강화 조치 유예와 관세 현 수준 동결 등을 논의하게 될 것으로 보인다.