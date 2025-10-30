‘시청역 역주행 참사’…주변 도로 공간 재편으로 안전확보

서울시, ‘소공로·세종대로18길’ 공간 재편 밝혀

내년 10월 준공 목표로 횡단보도 신설 등 추

지난해 7월 시청역 역주행 참사가 발생했던 소공로와 세종대로18길 일대에서 횡단보도 신설, 보도 폭 확장 등이 추진된다.

조선호텔 사거리 개선 전후. 서울시 제공

서울시는 이 같은 내용을 토대로 한 ‘소공로·세종대로18길’ 일대 도로 공간 재편 사업을 시작한다고 30일 밝혔다.

시청역 주변인 이곳은 덕수궁과 서울시청, 명동, 을지로 등을 연결하는 도심 주요 도로다. 평소 시민이나 관광객 등 유동 인구가 많지만 보도 폭이 좁고 횡단보도가 없어 보행자가 불편을 겪었다.

서울시는 내년 10월 준공을 목표로 이곳에 △횡단보도 신설·이설 △차로 축소, 보도 폭 확장 △일방통행 도로 역주행 방지 △녹지 공간 조성 등을 추진할 예정이다.

소공로와 세종대로18길이 교차하는 조선호텔 사거리에는 조선호텔 앞과 세종대로18길을 건널 수 있는 횡단보도 2개소가 새롭게 설치된다. 기존 횡단보도는 교차로와 더 가까운 위치로 옮긴다.

또 소공로와 세종대로18길 차도를 1차로씩 줄여 보도 폭을 넓힌다. 가장 좁은 곳은 1.0m에 불과했던 보도 폭이 최대 4.0m로 확장된다.

세종대로18길 전 구간에 차량용 방호 울타리(SB1 등급)를 설치한다. 일방통행 도로 종점부에는 역주행을 막기 위한 ‘조명식 진입 금지 표지판’을 세운다.

가변 차로와 좁은 차로 폭으로 추돌 사고 위험이 있었던 조선호텔 사거리~한국은행 사거리 구간(0.23㎞)은 가변 차로를 없애는 한편 차로 수를 줄이고 법정 도로 폭 기준(3.0m)에 맞게 재정비한다.

시민이 머물러 갈 수 있는 녹색 보행 공간이 함께 조성된다. 시는 세종대로18길 보행로에 수국 등 꽃을 심은 소규모 화단을 조성할 계획이다.

여장권 서울시 교통실장은 “이번 도로 공간 재편은 시민 안전을 보호뿐만 아니라 보행자, 교통 약자의 이동권을 회복하는 변화의 시작이 될 것”이라고 밝혔다.