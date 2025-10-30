AI가 집값·대출 맞춰 자문한다… 부동산플래닛, 맞춤형 에이전트 출시

AI 기반 프롭테크 기업 부동산플래닛(공동대표 정수민·엄현포)이 연내 주거용 부동산을 대상으로 ‘AI 부동산 에이전트 맞춤형 자문 서비스’를 선보이고, 향후 상업용 부동산으로 서비스를 확대할 계획이라고 30일 밝혔다.

이번에 공개되는 ‘AI 부동산 에이전트’는 부동산플래닛이 자체 개발한 전국 단위 AI 시세·실거래 데이터를 기반으로, 사용자의 보유 자금·대출 조건·지역별 시장 상황을 종합 분석해 자산 유형별·거래 형태별 전략을 제시하는 인공지능 자문 서비스다.

기존에는 전문 인력이 지역 단위로 수행하던 분석 업무를 AI가 빠르고 효율적으로 처리해, 사용자의 의사결정 속도와 정확도를 높이는 것이 핵심이다. 향후에는 맞춤형 매물 추천과 전문가 연결 기능도 순차적으로 추가될 예정이다.

부동산플래닛은 AI 자문 서비스의 고도화를 위해 오피스 빌딩을 중심으로 상업용 부동산 데이터를 체계적으로 구축해왔다. 자체 조사로 확보한 임대료·공실률 정보를 시계열로 관리하고, 여기에 공간 정보와 실거래·AI 시세 데이터를 결합해 기존 인력 중심 조사 방식의 한계를 보완했다.

이 같은 데이터 인프라를 바탕으로 부동산플래닛은 업무시설 비중이 50% 이상인 건물을 오피스 빌딩으로 분류해 전국 단위의 임대시세·공실률 분석 체계를 운영 중이다. 또한 AI 시세 알고리즘(AVM·Automated Valuation Model)을 결합해 거래 흐름과 자산 가치를 다각도로 파악할 수 있도록 했다.

현재는 이러한 분석 체계를 지식산업센터, 공장, 물류센터 등 상업용 전 부문으로 확장 중이다.

특히 부동산플래닛은 임차인 혜택을 반영한 ‘실효임대료(Effective Rent)’ 데이터를 확보해, 단순 임대료 외에도 △명목임대료(Face Rent) △렌트프리(Rent-free) △핏아웃(Fit-out) △티아이(Tenant Improvement) 등 실제 임대 조건을 정밀하게 분석할 수 있도록 했다.

한편 부동산플래닛은 기존의 ‘오피스 빌딩 정보’ 서비스를 오는 2025년 3월 28일 종료하고, 웹·모바일 통합 플랫폼으로 전환할 예정이다.

정수민 부동산플래닛 대표는 “AI 부동산 에이전트는 데이터 기반 의사결정을 지원하는 첫 단계”라며 “주거용 부동산에서 시작해 상업용 영역까지 확장함으로써 데이터 분석부터 실제 거래까지 연결되는 통합형 부동산 플랫폼으로 발전시키겠다”고 말했다.