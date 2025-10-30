풀무원 이우봉 총괄CEO, ‘은탑산업훈장’ 수훈…“K푸드 성장 이끌 것”

푸드위크 코리아서 식품외식산업 발전 유공자 정부포상 훈장 수훈

풀무원 이우봉 총괄CEO가 식품산업의 발전 방향을 제시하고 국산 농산물 확대와 산업 R&D를 통한 기술 혁신으로 국내 식품산업의 성장과 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘은탑산업훈장’ 수훈의 영예를 안았다.

풀무원 이우봉 총괄CEO(오른쪽)가 지난 29일 서울 삼성 코엑스에서 열린 ‘푸드위크 코리아 2025’에서 국내 식품산업의 성장 및 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘은탑산업훈장’을 받았다. 왼쪽은 송미령 농림축산식품부 장관. 풀무원 제공

풀무원은 이 총괄CEO가 지난 29일 서울 코엑스에서 열린 ‘푸드위크 코리아 2025’ 개막식에서 식품외식산업 발전 유공자로 선정돼 농림축산식품부 장관으로부터 은탑산업훈장을 받았다고 30일 밝혔다.

농림축산식품부는 이날 수여식에서 “1988년 풀무원 입사 이후 37년간 국내 식품 및 외식사업의 성장에 이바지하고 2025년부터 풀무원 총괄CEO로서 식품 R&D 혁신, 국산 농수산물 사용 확대, K-푸드의 세계화 등 국내 식품산업 전반의 발전 방향을 제시한 이우봉 총괄CEO에게 이번 훈장을 수여한다”고 전했다.

특히 ‘지속가능한 식품산업의 미래’를 제시하고 ESG 경영을 기반으로 식품산업 발전의 새로운 방향을 제시한 점을 높이 평가받았다. 이 총괄CEO는 ‘바른먹거리로 사람과 지구의 건강한 내일을 만드는 기업’이라는 미션 아래 ‘식물성 지향’, ‘동물복지’, ‘건강한 경험’, ‘친환경 케어’의 네 가지 전략을 중심으로 식품산업의 지속가능 경영 모델을 제시하고 식품기업의 ESG 경영이 단순한 트렌드를 넘어 산업 표준으로 정착하는 데 기여했다.

이 총괄CEO는 국산 농산물의 사용 확대와 농업 분야 상생에도 공헌했다. 풀무원은 연평균 1200억원 규모의 국산 농산물을 제품 원료로 구매하고 있으며, 주요 품목의 계약재배를 확대해 농가의 안정적 판로를 보장하고 있다. 여기에 우수 품질 농산물의 안정적인 생산을 위해 농가 생산 역량 교육과 지원활동을 진행하는 등 지역 농업과의 상생을 강화하고 농가 소득 안정에도 이바지하고 있다.

‘푸드위크 코리아 2025’ 개막식 공식행사 이후 진행된 VIP 전시장 투어에서 풀무원 이우봉 총괄CEO(앞줄 왼쪽에서 두번째)와 농림축산식품부 송미령 장관(앞줄 왼쪽에서 세번째)이 풀무원의 식물성 지향 혁신제품 ‘지구식단 두부텐더’, ‘지구식단 미트볼’에 대한 설명을 듣고 있다. 풀무원 제공

식품 R&D를 통한 산업발전 공로도 인정받았다. 이 총괄CEO는 풀무원의 지속가능 식생활 및 식단을 정립하고 2027년까지 지속가능식품 매출 비중 65% 달성을 목표로 설정하며 식물성 지향 식품 확대에 앞장서 왔다. 여기에 K-푸드 대표 수출 품목인 김의 육상양식 관련 특허 3건을 출원하는 등 푸드테크 기반의 새로운 사업 영역 발굴과 혁신을 이끌어냈다.

이외에도 김치 박물관 운영과 김치 글로벌 시장 진출을 통한 한국 전통 발효식품의 세계화뿐만 아니라 한국식 두부와 K-스낵 등의 수출 전략품목 육성에 있어서도 그 공로를 인정받았다. 또 정책개발 지원, 국책과제 수행 등을 통해 정부정책에 적극 참여해 온 점과 발달장애인 직업재활시설과 협력해 일자리 창출 및 지역사회 상생을 실천함으로써 사회공헌 활동에서 모범을 보인 점도 높이 평가됐다.

이 총괄CEO는 “풀무원은 지난 40여년간 바른먹거리와 지속가능식품의 가치를 실천해 온 기업으로, 이번 훈장은 임직원 모두의 노력이 정부로부터 인정받은 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 바른먹거리 원칙과 ESG 경영을 기반으로 한국 농식품산업의 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.