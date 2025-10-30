코스맥스, 맞춤형 기능성 뷰티 시대 연다…비건·생합성 등 PDRN 생산 경로 다각화 성공

글로벌 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스가 최근 화장품 시장에서 가장 주목받는 원료인 PDRN 합성 경로 다각화에 성공했다.

코스맥스는 서울시립대학교 최용준 교수 연구팀과 공동연구를 통해 차세대 합성 플랫폼 CFSS(Cell Free Synthetic System)를 활용한 비건 PDRN 개발에 성공했다고 30일 밝혔다. 신규 개발한 비건 PDRN은 연어 PDRN과 99.9% 이상 동일한 서열을 갖는다.

코스맥스는 스킨케어 브랜드 ‘라운드랩(ROUND LAB)’을 전개하는 서린컴퍼니와 MOU(업무협약)를 체결하고 글로벌 시장을 본격 공략할 전망이다. 코스맥스는 원료의 생합성 및 응용 연구를 맡고 서린컴퍼니는 비건 PDRN을 활용한 제품화 및 시장 확대 전략을 담당한다.

PDRN(Polydeoxyribonucleotide)은 진정 효과 등으로 잘 알려진 특화 원료다. 그동안은 연어의 정소에서 주로 추출해 원료 수급에 한계가 있었다.

코스맥스의 이번 연구 결과는 안정적인 PDRN 원료 합성 경로를 확보했다는 점에 의의가 있다. 특히, 비건 PDRN 합성에 사용한 CFSS 기술은 세포 전체가 아닌 세포 내에 물질을 생합성하는 경로만 활용해 단시간 내에 고순도의 DNA를 안정적으로 확보할 수 있는 기술이다.

앞서 코스맥스는 중국에서 바이오 합성기술 기반 재조합 PDRN 원료도 선보였다. 코스맥스차이나는 중국 합성생물학 기술 선도 기업인 루이지밍(瑞吉明)사와 바이오 PDRN 글로벌 론칭 및 활용을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

코스맥스가 신규 개발한 생합성 PDRN은 맞춤형 기능성 제품을 대량생산할 수 있는 점이 특징이다. 필요한 효능에 따라 분자량과 피부에 유효한 특정 염기서열만 조합하고, 미생물을 활용해 합성하는 방식의 최신 생합성 기술을 적용했다.

코스맥스는 차세대 PDRN 기술 고도화를 통해 화장품 시장에 차별화된 솔루션을 제공할 예정이다. ‘코스맥스 PDRN 플랫폼’을 구축하고 고객사의 요청에 따라 분자량 및 소재, 순도를 다양화한 PDRN 제품을 선보일 전망이다.

코스맥스 관계자는 “이번 연구 성과는 뷰티 산업이 ‘정밀 바이오 제조’ 시대로 진입했음을 알리는 상징적인 사례”라며 “지속가능성과 효능을 고루 갖춘 고기능성 원료 다양화를 통해 글로벌 맞춤형 화장품 시장을 적극 공략해 나갈 것”이라고 말했다.