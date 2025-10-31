“커피 한잔에 마법 같은 연말”…네스프레소, ‘페스티브’ 시즌 한정 6종 선봬

프리미엄 커피 브랜드 네스프레소는 연말의 설렘을 담은 시즌 한정 ‘페스티브’ 커피 6종을 출시한다고 31일 밝혔다.

네스프레소 ‘2025 페스티브 버츄오’ 커피. 네스프레소 제공

네스프레소의 2025 페스티브 캠페인은 정성어린 여정을 통해 완성되는 축제의 순간을 커피로 표현한 것이 특징이다. 한 잔의 커피로 피어나는 마법 같은 순간을 통해 연말의 특별한 설렘과 따뜻한 감동을 전하며, 이를 준비하는 작은 순간조차 하나의 축제가 되는 매혹적인 홀리데이 무드를 담아냈다는 설명이다.

이번 시즌 패키지는 케냐 출신 아티스트 ‘탄디웨 무리우’와의 협업으로 탄생했다. 탄디웨 무리우는 아프리카 케냐의 전통 패턴과 색채를 현대적으로 재해석하는 아티스트로, 이번 협업에서는 커피꽃에서 영감을 얻은 그래픽과 리듬감 있는 패턴으로 네스프레소의 페스티브 무드를 시각적으로 구현했다.

네스프레소의 페스티브 시즌 한정 커피는 △페스티브 에스프레소(오리지널)/더블 에스프레소 커피(버츄오) △페스티브 아몬드 히비스커스향 커피(오리지널, 버츄오) △페스티브 시나몬 타마린드향 커피(오리지널, 버츄오) 총 6종 라인업으로 선보인다. 네스프레소는 매년 한정 블렌드를 통해 계절의 감성과 함께 감각적인 커피 경험을 제안하고 있다.

먼저 ‘페스티브 더블 에스프레소 커피(버츄오)’는 르완다, 케냐, 콩고산 아라비카 원두를 블렌딩해 곡물의 고소함과 잘 익은 과일의 단맛이 어우러진 커피로, 붉은 자두의 진한 단맛과 캐러멜 곡물향이 라테 마키아토와도 잘 어울린다. ‘페스티브 에스프레소 커피(오리지널)’는 노란 자두의 산뜻한 향과 섬세한 우디 뉘앙스로 부드럽고 균형 잡힌 맛을 완성해, 한 잔의 커피로 연말의 따뜻한 설렘을 전한다.

‘페스티브 아몬드 히비스커스향 커피(오리지널, 버츄오)’는 브라질산 원두의 자연스러운 단맛과 콜롬비아산 워시드 가공 원두의 산뜻한 향미가 어우러진 100% 아라비카 블렌드로, 달콤한 아몬드 향과 히비스커스의 은은한 플로럴 향이 조화를 이루는 부드럽고 화사한 커피다. 카푸치노로 즐기면 캐러멜과 바닐라 노트가 더해져 한층 풍부한 페스티브 무드를 완성한다.

‘페스티브 시나몬 타마린드향 커피(오리지널, 버츄오)’는 브라질산 원두의 달콤한 밸런스와 콜롬비아산 워시드 가공 원두의 산뜻한 향미가 어우러진 100% 아라비카 블렌드로, 한 모금만으로도 따뜻한 여운을 남긴다. 스파이시한 시나몬과 달콤한 타마린드의 조화가 따뜻한 축제의 순간을 떠올리게 하는 커피로, 달콤한 캐러멜과 비스킷 노트가 특징이다.

네스프레소 ‘2025 페스티브 어드벤트 캘린더’. 네스프레소 제공

커피와 함께 즐기기 좋은 한정판 ‘캐러멜라이즈드 코코아닙스 다크 초콜릿’도 출시된다. 우아한 다크초콜릿에 캐러멜라이즈 카카오 닙스를 더해 고소한 식감을 살린 이번 초콜릿은 페스티브 커피와 함께 즐기면 한층 더 조화로운 맛의 경험을 선사한다.

연말의 설렘을 느낄 수 있는 어드벤트 캘린더도 선보인다. 12월1일부터 크리스마스까지, 매일 하나씩 열어보는 매일 작은 문 속에 하루하루 색다른 커피 캡슐이 담겨 있다. 매 순간 새로운 맛과 향으로 24일간 잊지 못할 커피 모먼트를 선사하며, 마지막 문에는 탄디웨 무리우가 디자인한 플라워 패턴의 한정판 페스티브 머그가 담겨있어 홀리데이의 따뜻한 감성과 설렘에 특별함을 더한다. 통일된 아트워크로 구성된 네스프레소의 페스티브 컬렉션은 감각적인 디자인으로 연말 기프트 시즌에 어울리는 선물로 제안한다.

이번 시즌 한정 커피와 액세서리는 전날 전국 네스프레소 부티크에서 선출시, 11월4일부터 네스프레소 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 판매가 확대된다.

네스프레소 관계자는 “이번 캠페인을 통해 겨울의 차가운 공기 속에서도 커피 한 잔이 전하는 따뜻한 온기와 함께, 일상 속에서 마법 같은 연말의 설렘을 느낄 수 있길 바란다”고 말했다.