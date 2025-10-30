‘초코파이 절도’ 항소심서 선고유예 구형…검찰, 국민정서 고려한 듯

보안업체 직원이 근무 중이던 물류회사 사무실 냉장고에서 1050원 상당의 과자를 꺼내 먹은 혐의로 기소된, 이른바 ‘초코파이 절도 사건’ 항소심에서 검찰이 선고유예를 구형했다. 사회적으로 과도한 법 적용 논란이 일며, 검찰이 시민 여론과 법 감정을 반영한 것으로 풀이된다.

전주지법 제2형사부(재판장 김도형 부장판사) 심리로 30일 열린 A(41)씨의 절도 사건 항소심 항소심 공판에서 검찰은 “피해품의 가액이 극히 적고, 유죄 판결로 피고인이 직장을 잃는 것은 가혹하다”며 선고유예를 요청했다. 선고유예는 비교적 가벼운 범죄에 대해 일정 기간 형 선고를 미루고, 2년이 지나면 사실상 처벌을 면하는 제도다.

검찰은 “피고인이 업무와 무관하게 냉장고에서 허락 없이 음식을 꺼낸 점은 명백하나, 금액이 소액이고 사회적 논란을 고려할 때 형 선고는 과도하다”며 “다만 반성 부족과 피해자 용서 부재 등은 비판받을 소지가 있다”고 밝혔다.

반면 변호인 측은 “회사 내 간식은 누구나 자유롭게 이용해 왔으며, 명확한 소유관계가 불분명하다”며 “검사 측 주장대로 피고인의 행위는 보안 업무와 상관없지만 누구나 초코파이 등을 먹었고 아무도 문제를 제기하기 않았다. 간식이 누구 소유이고, 누가 먹을 수 있는지 불분명한 상황인 점을 고려하면 이번 사건은 기소유예에 가까운 사안”이라고 주장했다. 이어 “같은 시각 간식을 먹은 다른 직원도 있었지만, 피고인만 지목돼 112에 신고됐고 사건화됐다”고 억울함을 호소했다.

A씨는 최후변론에서 “새벽 근무 중 시설 점검을 하던 중 발생한 일로, 고의적 절도는 아니었다”고 말했다.

이 사건은 지난해 1월 전북 완주의 한 물류업체에서 발생했다. 하청업체 보안직 노동자 A씨는 새벽 근무 도중 냉장고에 있던 초코파이(450원)와 커스터드(600원)를 허락 없이 먹었다는 이유로 절도 혐의로 약식기소 됐다. A씨는 관행적 행위였다고 주장하며 정식재판을 청구했으나, 1심에서 벌금 5만원을 선고받자 항소했다.

검찰은 사건이 진행되는 과정에서 사회적 논란으로 확산하자 지난 27일 시민위원회를 비공개로 개최했다. 위원 다수는 선고유예가 타당하다는 의견을 낸 것으로 알려졌으며, 검찰은 이를 반영해 항소심에서 구형 방향을 정한 것으로 관측된다.

앞서 이 사건은 지난 28일 국회 행정안전위원회의 전북경찰청 국정감사에서도 도마 위에 올랐다. 박정현 더불어민주당 의원은 “하청 노동자가 1050원짜리 과자를 먹었다고 밥줄이 끊기는 일은 없어야 한다”며 “사람을 이해하는 경찰이어야 한다”고 비판했다. 이에 김철문 전북경찰청장은 “지적에 공감하며, 경미사건도 처리에 신중할 것”이라고 밝혔다.

지역 노동계도 반발하고 있다. 민주노총 전북본부는 “10년간 관행이던 행위를 절도로 본 것은 과도하다”며 “장기근속 노동자를 좀도둑으로 몰아선 안 된다”고 주장했다.

A씨에 대한 선고공판은 다음 달 27일 오전 10시에 진행된다.