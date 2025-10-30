[포토] 김유정 '청순&섹시'

배우 김유정이 30일 CGV 용산에서 열린 티빙 오리지널 ’친애하는 X’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 백아진의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 그린 파멸 멜로 서스펜스의 탄생을 기대하게 만든다.
배우 김유정이 30일 CGV 용산에서 열린 티빙 오리지널 ’친애하는 X’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.
'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 백아진의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 그린 파멸 멜로 서스펜스의 탄생을 기대하게 만든다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지