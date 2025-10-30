[포토] 김유정 '청순&섹시'

배우 김유정이 30일 CGV 용산에서 열린 티빙 오리지널 ’친애하는 X’의 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 백아진의 파멸과 그를 지키고자 지옥을 택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 그린 파멸 멜로 서스펜스의 탄생을 기대하게 만든다.