‘저렴한 가격’ ‘다양한 상품’…소비자가 선택한 온라인쇼핑몰은?

알리익스프레스가 합리적 가격 정책과 독창적인 상품 큐레이션을 통해 시장 영향력을 강화하고 있다. 특히 2030 여성 고객층에서 뚜렷한 선호도를 나타내며 젊은 세대 공략에 성공했다는 평가를 받았다.

30일 시장조사 전문기관 엠브레인 트렌드모니터가 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘2025 해외직구 플랫폼 인지도 및 이용 실태 조사’에 따르면, 알리익스프레스의 브랜드 인지도가 85%를 기록하며 소비자들 사이에서 높은 인식도를 보였다.

소비자들은 알리익스프레스를 떠올릴 때 ‘저렴한 가격’, ‘다양한 상품과 브랜드’, ‘빠른 신상품 업데이트’, ‘여기서만 살 수 있는 특별한 제품’ 등을 기능적 강점으로 꼽았다.

감성적 차원에서는 ‘가성비가 좋다’, ‘젊다’, ‘참신하다’, ‘트렌디하다’와 같은 긍정적 키워드가 도출돼 실용성과 감성을 동시에 만족시키는 브랜드로 인식됐다.

이용 패턴 분석에서도 주목할 만한 성과가 확인됐다.

최근 3개월 내 알리익스프레스 이용 경험률과 주 이용 전환율은 전년 대비 상승하며 충성 고객층이 확대되고 있다. 특히 30~40대 남성층에서 이용 비중이 두드러졌다. 주요 이용 이유로는 ‘저렴한 가격(52.3%)’, ‘국내에서 구할 수 없는 상품 구매(34.1%)’, ‘신상품에 대한 호기심(4.5%)’ 등이 꼽혔다.

또한 ‘쇼핑 과정이 재미있다(9.1%)’는 항목이 경쟁 플랫폼 대비 현저히 높은 응답률을 기록해 차별화된 고객 경험이 경쟁 우위로 작용하고 있다는 것이 입증됐다.

알리익스프레스의 한국 전용관 '케이베뉴' 운영과 카테고리 확장 등 현지화 정책은 고객 신뢰도와 브랜드 선호도 향상에 실질적으로 기여한 것으로 분석됐다.

배송, 교환·환불 절차 등과 맞물린 ‘로컬 서비스’와 ‘한국형 쇼핑 서비스’에 대해 장기 이용 고객일수록 긍정적으로 반응했다. 알리익스프레스가 단순 해외직구를 넘어 한국 소비자 특화 브랜드로 진화하고 있음을 시사했다.

소비자들은 알리익스프레스를 통해 라이프스타일 전반에서도 긍정적인 변화를 체감한 것으로 나타났다. “새로운 상품을 더 자주 접하게 됐다”, “내 취향에 맞는 제품을 쉽게 찾을 수 있다”, “다양한 조리도구를 구매해 요리가 즐거워졌다”, “국내에서 구하기 어려운 제품을 쉽게 구입할 수 있다” 등 생활 전반의 질적 개선을 경험했다고 응답했다.

카테고리별 만족도에서는 ‘사무·문구 용품’이 가장 높게 나타났다. 이어 ‘생활용품’, ‘의류·패션 상품’ 순이었다. 할인 혜택을 가장 크게 체감하는 카테고리는 ‘생활용품·가정’ 이었다.

이번 조사와 관련해 엠브레인 트렌드모니터는 합리적인 가격 혜택이 알리익스프레스의 충성 고객 확대를 이끄는 핵심 요인이며, 현지화 전략과 서비스 고도화가 브랜드 신뢰 제고와 장기적 성장의 기반이 되고 있다고 분석했다.

알리익스프레스 관계자는 “한국 고객들이 합리적인 가격과 다양한 상품을 즐길 수 있도록 노력해온 결과, 충성 고객층이 꾸준히 확대되고 있다”며 “앞으로도 국내 소비자들의 기대에 부응할 수 있는 맞춤형 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.