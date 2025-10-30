양다리 논란 윤정수 "아내 김숙 때문에 스트레스 받아"

코미디언 윤정수가 김숙 때문에 아내인 원진서가 스트레스 받았다고 말했다.

그는 지난 29일 방송한 KBS 2TV 예능 프로그램 '배달왔수다'에 게스트로 출연했다.

사진=KBS 2TV '배달왔수다' 캡처

윤정수는 "숙이랑 같이 방송을 한 적 있는데 그걸 아내가 안 보더라"라며 "나중에 얘길 들어보니까 아내를 만나는 모든 사람들이 나랑 사귄다고 하니까 김숙을 물어봤다더라"라고 했다.

그는 "김숙을 사랑하진 않았고, 사람들이 잘 어울린다고 하니까 어떤 사람일까 몇 번 생각해본 적은 있다"고 말했다.

윤정수가 "남자를 떠나서 숙이도 날 좋게 생각했을 거다. 사람이 좋아지면 남자로 볼 수도 있었을 거다"라고 하자 이영자는 "그렇게 좋아하진 않았다"고 했다.

이어 이영자가 "정수가 아내랑 만나는 시기랑 김숙이랑 예능 프로그램 찍은 시기가 겹친다"고 하자 김숙은 "양다리였냐"고 말했다.

윤정수는 "라디오 할 때 게스트로 일주일마다 오면서 아내를 알게 됐다. 전화 몇 번 했었는데 시큰둥했다"고 했다.

그는 결혼 계기에 "이 사람이 나를 많이 좋아하고 날 꽉 잡고 가겠구나 싶었다"고 말했다.

<뉴시스>