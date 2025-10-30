장상윤 전 교육부 차관 "김건희, 통화에서 학폭 얘긴 없었다"

교육부 차관으로 당시 영부인이었던 김건희씨와 사적 통화를 나뉘었던 장상윤 전 대통령실 사회수석비서관이 ‘김승희 전 대통령실 의전비서관자녀 학교폭력 무마 의혹’을 두고는 사실이 아니라고 답했다.

장 전 수석은 30일 국회 교육위원회 종합 국정감사에 증인으로 출석한 자리에서 더불어민주당 문정복 의원이 “2023년 7월 20일 김건희 여사와 8분 49초간 통화한 사실이 있느냐. 있다면 부적절한 것 아니냐”고 묻자 “통화한 기억이 있다. 적절성 여부를 떠나, 걸려 온 전화를 받은 것”이라고 답했다. 이어 문 의원이 “김 전 비서관의 학폭을 무마해달라는 내용의 통화였느냐”고 질의하자 “전혀 아니다. 학폭 얘기는 전혀 없었다”고 말했다.

장상윤 전 교육부 차관이 30일 국회 교육위원회에서 열린 종합감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

김씨는 2023년 당시 측근이었던 김 전 비서관의 자녀 학폭 사건이 불거지자 무마하기 위해 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있다. 당시 경기도 성남의 한 초등학교 3학년이던 김 전 비서관의 딸은 같은 학교 2학년 여학생을 때려 전치 9주의 상해를 입혔다. 이후 피해 학생 신고로 학교폭력대책심의위원회가 열렸고 김 전 비서관 딸은 강제전학 아래 단계인 출석정지 10일과 학급 교체 등 처분을 받았다.

장 전 수석은 김씨가 해당 사건을 무마하는 데 역할을 했다는 데 대해 “언론 보도에 따르면 해당 학폭 사건의 신고일은 김 여사와의 통화 하루 전인 2023년 7월 19일”이라며 “교육부는 개별 학폭 사안을 확인할 수 없게 돼 있는데 신고하자마자 그다음 날 (통화로) 그런 얘기를 했다는 것 자체가 난센스”라고 주장했다.

2023년 당시 장 전 수석은 교육부 차관이었다. 장 전 수석은 “(김씨가 한) 자세한 멘트는 기억나지 않지만, 당시 사회적 논란이 있었던 교육 현안들이 많았다. (김씨가) 그 현안들에 대해서 걱정과 우려를 표명했다”며 “통화한 날은 서이초 교사가 사망한 지 이틀 되는 날이었다. 그런 현안들을 이야기하면서 교육부가 잘 대처했으면 좋겠다고 했다”고 설명했다.

장상윤 전 대통령실 사회수석비서관이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 교육부 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 의원 질의를 듣고 있다. 뉴스1

장 전 수석은 “(김씨와) 개인적(으로 아는) 사이가 아니어서, 저도 사실은 전화가 온 것에 대해 조금 이례적으로 느꼈다”고 덧붙이면서 “전화가 와서 받았고, 의도는 잘 모르겠으나 적절하다 아니다를 판단하기는 어렵다”고 말했다.

윤석열정부 때 교육부 장관의 연구부정행위 직접 조사권이 규제 대상이 된 것을 두고도 질의가 나왔다. 더불어민주당 백승아 의원은 당시 김씨의 석사∙박사 논문 표절 의혹 검증이 지연되는 가운데 장관의 직접 조사권이 규제 대상에 오른 게 석연치 않다고 지적했다.

이에 장 전 수석은 “당시 교육부가 연구부정행위를 직접 조사할 수 있는 내용의 연구윤리지침 훈령을 개정하는 절차를 진행한다는 보고를 받았고, 김 여사와의 논문과 연관성을 생각해 본 적 있다”면서도 “(담당자에게) 규제 심의 절차를 잘 거쳐야 한다고는 말했다”고 자신의 개입 여부를 부인했다. 이어 ‘김 여사와 논문 관련 이야기를 한 적 없느냐’는 질의에는 “없다”고 답했다.