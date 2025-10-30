여의도 국회의사당 50년 특별전 열려… 여의도 국회 건립 과정과 지난 50년간 여의도 국회의 발전 과정 조명

여의도 국회의사당 50주년을 기념해 국회사무처가 30일 여의도 국회의사당 건립과정과 지난 50년간 국회의 발전과정을 조명하는「여의도 국회 50년」특별전을 개최했다.
서울 여의도 국회박물관에서 열리는「여의도 국회 50년」은 총 3부로 구성돼 여의도 국회의사당 건립과정 등과 관련된 47건의 다양한 자료와 여의도 국회 시작 이래 주요 사건을 담은 영상을 통해 입법기관인 국회가 걸어온 길을 조명한다.
1부 “국회의사당을 짓다”는 국회의사당 설계 및 건축 과정을 소개하는 공간이다. 2부 “여의도 국회, 시대를 담다”는 ▲지난 50년간 국회 고유의 기능·권한 확대 ▲국회 경내 부속건물 건립 ▲입법 지원조직 설립 과정을 소개하는 공간이다. 3부 “국민과 함께”는 관람객들이 축하 메시지를 영상에 송출하고 국회의사당 엽서를 직접 제작할 수 있는 공간이다.
주요 전시자료로는 국회의사당 설계도면이 담긴 ｢국회의사당 신축공사 현황보고서｣(1975)와 ｢국회의사당 준공식 테이프 커팅식 물품｣(1975), 제2대 국회부터 현재에 이르는 ｢국회의원 배지｣(1950∼2025), 여의도 국회의사당에서 최초로 통과된 법률안인 ｢국회에서의증언·감정등에관한법률안｣1975) 등이 있다.
국회박물관 1층 기획전시실에서 열리는 이번 특별전은 국회박물관 운영시간(월∼금 10:00∼18:00, 토 10:00∼13:00)에 방문해 무료로 관람할 수 있다.