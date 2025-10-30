세계일보
‘박정훈 진정 기각’ 김용원 인권위원 31일 특검 피의자 출석

입력 : 2025-10-30 16:33:36
수정 : 2025-10-30 16:33:34
유경민 기자 yookm@segye.com
채상병 순직사건 수사외압·은폐 의혹을 수사 중인 채해병 특별검사팀(특검 이명현)이 ‘박정훈 진정 기각’ 의혹과 관련해 오는 31일 김용원 국가인권위원회(인권위) 상임위원을 피의자 신분으로 소환한다.

 

정민영 특검보는 30일 정례 브리핑에서 “31일 오후 2시 김 위원을 직권남용 혐의 피의자 신분으로 조사할 예정”이라고 밝혔다.

 

김용원 국가인권위원회 상임위원 겸 군인권보호관. 연합뉴스

김 위원은 항명 혐의로 수사를 받던 박정훈 대령(전 해병대 수사단장)에 대한 인권위 긴급구제 조치 신청 및 진정을 기각하는 데에 핵심적인 역할을 한 인사다.

 

당시 김 위원이 위원장을 맡은 군인권소위는 군인권센터가 2023년 8월 14일 낸 박 대량에 대한 긴급구제 조치 신청을 같은 달 29일 기각했다. 군인권센터가 같은 날 박 대령의 인권침해에 대해 제기한 진정도 지난해 1월 기각 처분했다.

 

김 위원은 2023년 8월 9일 국방부 검찰단의 채상병 사건 수사자료 회수 조치를 비판하는 성명문을 낼 만큼 당초 채상병 순직 사건 외압 의혹에 대해 부정적인 입장이었던 것으로 알려졌다.

 

특검팀은 김 위원이 이처럼 돌연 입장을 바꾼 배경에 이종섭 전 장관이 영향을 미친 것으로 의심한다. 김 위원은 군인권센터의 진정·긴급구제 조치 신청이 이뤄진 날 이 전 장관과 통화했다.

 

앞서 특검팀은 지난 8월 김 위원을 출국금지한 데 이어 지난 16일에는 김 위원의 인권위 사무실을 압수수색했다.

 

임성근 전 해병대 1사단장을 둘러싼 구명로비 의혹 수사에도 속도를 내고 있다.

 

정 특검보는 또 구명로비 창구 가운데 하나로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 증거인멸 혐의 피의자로 입건하고, 내달 1일 소환할 예정이라고 밝혔다.

 

지난 8월 이 전 대표는 측근 A씨와 함께 한강변에서 휴대전화를 파손하려 한 혐의를 받는다.

 

이 전 대표는 도이치모터스 2차 주가조작 시기 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 계좌를 직접 관리한 인물로 김 여사의 측근으로도 언급된다.

 

특검팀은 이 전 대표가 임 전 사단장을 혐의자 목록에서 빼주기 위해 김씨에게 로비했는지 여부를 확인하고 있다. 최근 배우 박성웅씨 등 다수의 참고인으로부터 이 전 대표와 임 전 사단장이 과거부터 친분을 이어왔다는 진술을 확보하기도 했다.

 

개신교계 구명로비 의혹에 연루된 이들을 법정에서 불러 관련 진술을 확보하기 위한 공판 전 증인신문도 내달 진행될 예정이다.

 

김장환 목사(극동방송 이사장)에 대한 신문은 내달 3일, 한기붕 전 극동방송 사장에 대한 신문은 내달 13일 열릴 예정이다.

 

다만, 이들이 소환장을 송달받지 못한 것으로 확인됨에 따라 특검팀은 주소지를 변경해 재차 송달을 시도할 예정이라고 설명했다.

유경민 기자

