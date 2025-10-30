세계일보
[속보] 눈가 훔친 최민희…국민의힘, “뇌물” 경찰에 고발

입력 : 2025-10-30 16:41:05
수정 : 2025-10-30 16:41:05
김동환 기자 kimcharr@segye.com
민주당은 최민희 위원장 거취 고심
더불어민주당 소속 국회 과학기술정보방송통신위원회 최민희 위원장. 국회방송 유튜브 영상 캡처

 

국민의힘은 국정감사 기간 국회에서 딸의 결혼식을 치르면서 피감기관 등으로부터 축의금을 받아 논란이 된 더불어민주당 소속 국회 과학기술정보방송통신위원회 최민희 위원장을 경찰에 고발했다고 30일 밝혔다.

 

당 미디어국은 이날 서울경찰청 민원실에 고발장을 제출했다. 국민의힘은 “자녀 혼사를 명목으로 성명불상의 대기업 관계자 4인, 지상파 방송사 관계자 3인, 기업 대표 1인 등 총 8인에게 각 100만원씩 모두 800만원의 뇌물을 받은 혐의로 최 위원장을 고발했다”고 설명했다.

 

민주당은 최 위원장의 거취를 고심하고 있다. 당 지도부는 일단 국감을 마친 뒤 사실관계를 따져보겠다는 방침이지만, 논란에 대응하는 최 위원장의 행보가 부적절했다는 당 일각의 지적도 없지 않다. 논란의 중심에 선 최 위원장이 석연치 않은 해명으로 오히려 문제를 키운다는 이유에서 당내에서도 최 위원장의 논란 대응을 향한 우려의 시선이 있다고도 알려졌다.

 

최 위원장은 지난 29일 과방위의 종합감사에서 “국감을 진행하기 위해 사실과 다른 많은 말들에 대해 대응하지 않고 있다”면서, 발언 중 눈물을 훔치는 듯한 모습을 보이기도 했다.

김동환 기자

Copyright ⓒ 세계일보.