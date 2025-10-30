파워풀엑스, 정부지원사업 선정으로 글로벌 스포츠 크림 시장 진출 가속화

‘글로벌 스포츠 강소기업 육성 지원사업’ 선정, 기술력&브랜드 강화

스포츠 크림 전문 기업 ㈜파워풀엑스(대표 박인철)는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 지원하는 ‘2025년 글로벌 스포츠 강소기업 육성 지원사업’에 선정, 본격적인 글로벌 시장 진출을 위한 과제를 적극적으로 수행 중이라고 밝혔다.

‘2025년 글로벌 스포츠 강소기업 육성 지원사업’은 해외 진출 역량을 보유한 스포츠기업의 성장 기반 확대를 위한 맞춤 지원을 통해 글로벌 스포츠기업을 육성하기 위해 마련됐다. ㈜파워풀엑스는 스포츠 크림 분야에서의 경쟁력을 인정받아 최종 지원 기업에 선정됐으며, 최대 2억 원의 사업비를 지원받는다.

지원 내용에는 △해외 시장조사 및 컨설팅 △현지 홍보 콘텐츠 제작 △지식재산권 및 인증 확보 △해외 전시회 참가 및 바이어 발굴 △수출 상담회 및 홍보 마케팅 등 실무 전반이 포함된다.

㈜파워풀엑스는 일명 박찬호 크림으로 불리는 대표 제품 ‘리커버리 크림’을 중심으로 스포츠 크림 시장에서 입지를 다져왔다. 이번 사업을 통해 제품의 해외 현지화와 고도화 전략을 강화하고, 글로벌 시장 진출 로드맵을 구체화한다는 계획이다.

㈜파워풀엑스 박인철 대표는 “볼로냐, 라스베가스, 두바이 등 해외 각국에서 한국형 스포츠 크림인 ‘리커버리 크림’에 대한 바이어들의 반응이 매우 뜨겁다”고 밝히며 “이번 정부지원사업 선정을 통해 기술력과 시장 가능성을 동시에 인정받았다. 자사는 이번 지원사업 선정을 계기로 K-스포츠 산업을 대표하는 글로벌 강소기업으로 도약하기 위한 발판을 마련하는 한편, 대한민국 스포츠 헬스케어 브랜드의 위상을 세계 시장에 알리기 위해 최선을 다할 것”이라고 전했다.