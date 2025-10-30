외국인 주민 258만명… 경북 인구보다 많다

국내 3개월 이상 장기 거주자

유학생 급증 영향… 안산에 최다

국내에 장기간 거주하고 있는 외국인 주민 수가 250만명을 넘어섰다. 사상 최대로 경북 전체 인구보다 많다.

서울 강남구 코엑스에서 열린 일자리 박람회 '2025 글로벌 탤런트 페어'에서 구직자들이 부스를 둘러보고 있다. 연합뉴스

30일 행정안전부·국가데이터처의 ‘2024년 지방자치단체 외국인주민 현황’에 따르면 2024년 11월1일 기준 국내에 장기(3개월 초과) 거주하고 있는 외국인은 258만3626명인 것으로 파악됐다. 이는 인구주택총조사 기준으로 국내총인구(5180만5547명)의 5%에 해당하는 수준이다. 특히 전국 17개 시·도 중 인구 규모가 6위인 경북(257만8999명)을 넘어섰다.



행안부는 외국인 유학생이 전년 대비 2만6908명(13%) 급증한 게 외국인 주민 증가에 영향을 미쳤다고 분석했다. 이어 외국인 근로자 3만2384명(6.9%), 결혼이민자 1만1767명(6.5%) 등의 순으로 증가 폭이 컸다. 시·도별 증가율은 전남(10.5%), 울산(8.9%), 경북·충남(각 8.8%), 충북(8.4%) 등 비수도권에서 높았다.

전체 외국인 주민 중 56.7%(143만5181명)는 수도권에 거주하고 있는 것으로 나타났다. 외국인 주민이 가장 많은 시·군·구는 경기 안산시(10만9872명), 화성시(8만1705명), 시흥시(7만8444명), 수원시(7만3232명), 부천시(6만502명) 순이다.