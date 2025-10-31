2030청년들 ‘여성가점제’ 속풀이 토크

성평등부 장관 주재 ‘소다팝’ 개최

영화계男 “가점, 성평등 기여 의문”

부인 명의 도용 등 악용사례 지적도

일각 “제도 자체 잘못 아냐” 반박

원 장관 “연내 이야기 더 들을 것”

청년층이 겪는 성차별 문제를 직접 듣기 위해 정부가 마련한 행사에서 여성 가점 제도가 뜨거운 쟁점이 됐다. 가점 제도가 ‘성 평등을 완화하지 않는다’는 의견과 ‘여성 차별을 개선하기 위해 필요하다’는 주장이 팽팽하게 대립했다.



성평등가족부는 29일 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 원민경 장관이 주재하는 ‘소다팝’(소통하는 청년들이 성 평등의 다음 페이지를 여는 팝업 콘서트) 행사를 열었다. 성별 인식 격차의 현황과 원인을 알아보고 해법을 모색한다는 취지다. 토론에는 20∼30대 남성 11명, 여성 10명으로 총 21명이 참여했다.

원민경 성평등가족부 장관이 지난 29일 서울 마포구 KT&G 상상플래닛에서 제1차 성평등 토크콘서트 '소다팝'을 개최하고 성별 인식격차 진단 및 해소 방안에 대해 청년 참가자들과 토론하고 있다. 성평등가족부 제공

여성 가점 제도로 토론의 운을 띄운 30대 남성 김모씨는 “영화진흥위원회에서 시나리오 공모를 받을 때 공모 주체가 여성이거나 주인공이 여성이면 가산점을 받는 경우가 있는데, 이런 행정 편의주의적인 발상의 가산점 제도가 성 평등에 기여하는지 의문”이라고 말했다. 그는 “여성 감독이나 작가가 ‘가산점 아니면 안 되는 거 아니냐’는 평가를 받을 소지가 있고, 스스로 검열하게 될 수 있다”고 부연했다.



20대 남성 장모씨도 이 같은 주장에 의견을 보탰다. 그는 여성기업을 공공조달시장에서 우대하는 제도를 예로 들었다. 여성기업은 여성이 소유하거나 경영하는 기업으로 대표가 여성일 경우 확인서를 발급받을 수 있다. 장씨는 “남성이 대표인 기업이 부인 명의로 회사를 세워 조달시장에서 가점을 받는 사례를 많이 봤다”고 지적했다.



그러자 30대 남성 석모씨는 모든 분야에서 여성이 차별받는 현실이 엄연히 존재한다며 강하게 반발했다.



석씨는 “영화계 등에 남성이 압도적으로 많기 때문에 제도가 생긴 것이며, ‘윤희에게’ 등 신선한 영화가 나올 수 있는 이유도 가점제도 때문”이라고 설명했다. 그는 제도를 악용하는 부작용이 있다면 부작용을 막아야지 제도 자체가 잘못된 것은 아니라고 항변했다.



열기가 과열되자 원 장관이 토론을 끊기도 했다. 원 장관은 “이 자리는 ‘옳다 그르다’보다 생각을 열어놓는 자리”라고 강조했다.

여성들은 일상에서 느끼는 위협과 안전 문제를 주요하게 거론했다.



1인 자영업자라고 소개한 30대 여성 남모씨는 “손님한테 폭언, 폭력을 당하기도 한다”며 “여성 자영업자에게 도움이 되는 정책을 만들어 달라”고 요청했다. 남씨가 울먹이며 말하자 원 장관은 “일하는 공간이 안전해야 한다는 점에 관해서는 고용노동부와 함께 고민하겠다”고 다독였다.



이번 행사는 이재명 대통령이 성평등부에 남성 역차별, 젠더 갈등 관련 대책을 줄곧 주문한 데 따라 마련됐다. 실제 젠더 갈등에 관한 인식은 청년 세대에서 유독 두드러진다. 한국리서치의 ‘2025 젠더인식조사’에서 20대는 10명 중 8명, 30대는 10명 중 7명꼴로 젠더 갈등이 심각한 수준이라고 답했다.



성평등부는 연말까지 4차례 더 ‘소다팝’ 행사를 연다. 원 장관은 “문제를 오늘 다 풀지 못하겠지만 한번 이야기하고, 오해를 풀고, 그래야 나아갈 수 있다”고 했다.