“띵동, 무신삽니다”…무신사, 택배 도착의 설렘 담은 음원 발매

무신사가 고객이 느끼는 쇼핑의 즐거움과 설렘을 담은 ‘무신삽니다’ 음원을 발매한다고 30일 밝혔다.

무신사가 선보이는 첫 공식 음원은 택배 도착을 알리는 “무신사입니다”라는 문구와 “무신사에서 (상품을) 삽니다”라는 표현을 중의적으로 담았다. 브랜드명을 활용해 쇼핑과 언박싱(unboxing) 순간의 즐거움을 빠른 비트로 유쾌하게 표현한 것이 특징이다.

이번 음원은 멜론, 지니, 스포티파이 등 주요 국내외 음원 스트리밍 플랫폼을 통해 발매됐다. 인스타그램과 유튜브 등 소셜 미디어에서 숏폼 콘텐츠 배경음악(BGM)으로 자유롭게 사용할 수 있다.

무신사는 ‘무신삽니다’ 음원을 활용해 고객의 브랜드 경험을 한층 확장할 방침이다. 특히 자신이 구매한 패션 아이템을 공유하는 하울(haul), 언박싱 등 숏폼 콘텐츠에 익숙한 젊은층 고객을 중심으로 음원을 활용한 콘텐츠 공유가 활발할 것으로 기대된다.

무신사 관계자는 “벌써 많은 고객이 무신사 택배 언박싱 순간을 담은 콘텐츠에 BGM으로 ‘무신삽니다’ 음원을 함께 사용해 자연스럽게 확산이 되고 있다”라며, “앞으로도 무신사를 이용하는 순간마다 즐거운 기억과 경험을 떠올릴 수 있도록 더 많은 고객이 즐기길 바란다”라고 말했다.