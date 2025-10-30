[인사] 국세청 외

국세청 ◆부이사관 승진 △국세청 세원정보과장 윤순상 △국세청 인사기획과장 황동수 △대전지방국세청 조사1국장 전애진 △부산지방국세청 납세자보호담당관 김영상
SK그룹 ◆사장 승진 △SKC 사장 김종우 △SK에코플랜트 사장 김영식 △SK머티리얼즈 CIC 사장 송창록 △SK이노베이션 E&S 사장 이종수 △SK스퀘어 사장 김정규 △SK AX 사장 김완종 △SK하이닉스 미래기술연구원장 사장 차선용 △SK실트론 사장 정광진 △SK브로드밴드 사장 김성수 △SK수펙스추구협의회 커뮤니케이션위원장 사장 염성진 ◆사장 보임 △SK온 사장 이용욱 △SK수펙스추구협의회 담당 사장 윤풍영
현대백화점그룹 ◆승진 <현대백화점> △전무 류영민(본점장) △전무 최원형(판교점장) △상무 서세규(미아점장) △상무 류제철(시티·커넥트담당) △상무 신재윤(천호점장) <현대홈쇼핑> △전무 황중률(MD전략디비전장) △전무 이경렬(대외협력실장) △상무 장동기(리빙사업부장) <현대그린푸드> △상무 황성만(식재사업부장) <현대리바트> △사장 민왕일(대표이사 내정) △전무 강민수(비즈니스솔루션본부장) △상무 황만윤(집테리어사업부장) △상무 강병구(생산사업부장) <한섬> △상무 최원철(영업2담당) △상무 홍인표(경영전략담당) △상무 인용옥(타임사업부장) △상무 김승모(남성복사업부장) <현대L&C> △부사장 이진원(대표이사) △상무 형주헌(인테리어스톤사업부장) △상무 조범준(영업전략실장) <현대에버다임> △전무 유재기(대표이사 내정) △상무 류중현(영업본부장) <현대바이오랜드> △상무 박재영(바이오메디컬사업부장) <현대퓨처넷> △상무 한성훈(리테일사업부문장) <현대지에프홀딩스> △부사장 이종근(경영전략실장) △상무 강면구(미래성장전략담당) △상무 홍승표(재무전략팀장)
