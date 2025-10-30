李 “한반도 평화, 中 역할 필요”…시진핑과 북핵 문제 논의 시사 [2025 경주 에이펙]

한·중회담 앞서 신화통신 인터뷰



“산업·공급망 경협 강화 공감대

문화·환경 협력, 인적교류 확대”

한한령 해제 등 기대감도 높여

이재명 대통령이 취임 후 처음으로 개최되는 다음달 1일 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 성과를 내겠다고 밝힌 가운데 경제, 안보 분야 등에서 중국의 협력을 이끌어낼 수 있을지 관심이 쏠린다. 미·중 무역갈등이 심화하고, 북한과 중국, 러시아의 밀착 행보로 지정학적 긴장이 고조되는 상황에서 미국과 관세협상에 합의하며 한고비를 넘긴 이 대통령의 ‘실용외교’가 본격 궤도에 오르려면 시 주석과 회담에서 유의미한 결과를 낼 수 있는지가 관건이다.

이재명 대통령(왼쪽), 시진핑 중국 국가주석. AP연합뉴스

이 대통령은 30일 공개된 중국 신화통신과의 인터뷰에서 “한·중 수교 이후 대내외 환경의 급속한 변화 속에서도 한·중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 지속하기 위한 방안을 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 “민생 분야의 실질 협력을 제고하기 위한 구체적인 방안에 대해 심도 있는 논의가 이뤄지길 바란다”면서 “양국 간 경제협력 협의 채널을 확충하고, 더 나아가 한·중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상에 실질적 진전이 이루어지도록 협의를 가속화해 새로운 제도적 기반을 마련하기를 희망한다”고 강조했다.



중국이 한국의 최대 교역국으로 공급망 협력 등을 포함한 핵심 경제 파트너 국가라는 점을 강조하며 정상회담을 계기로 경제 분야 협상에서 의미 있는 성과를 거두겠다는 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.



이 대통령은 “양국이 향후 지속적으로 산업·공급망 협력을 강화해 나가는 것에 대해 공감대를 가지고 있으며, 이를 통해 양국 국민에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 할 계획”이라면서 “양국이 문화, 환경 등 다양한 분야에서 협력을 강화하고 국민의 삶의 질을 높이는 동시에 인적교류를 지속적으로 확대해 나가야 한다”고도 강조했다.

김남준 대변인이 30일 경북 경주 국제미디어센터(IMC) 중앙기자실에서 한-캐나다 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령이 인터뷰에서 한반도 핵 문제의 실질적 해결과 한반도 평화 구축을 위한 중국의 역할을 요청한 만큼 북한 문제 해결을 위한 한·중 정상 간 논의도 주목된다. 김남준 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 한·중 정상회담에서 한반도 비핵화 관련 논의 가능성과 관련 공동성명이 발표될 가능성이 있냐는 질문에 “비핵화에 대한 부분은 지난번에 대통령이 ‘END 이니셔티브’를 얘기한 바가 있다. 그 입장으로 이해해주면 되겠다”면서 “먼저 현재의 상황에서 (핵을) 동결하고 나아가서 축소하고 결국에는 장기적으로는 비핵화를 해야 한다는 것이 대한민국의 입장”이라고 설명했다.



김 대변인은 이 대통령이 인터뷰에서 한·중 간 문화 분야 협력과 및 인적교류를 강조한 것이 중국의 ‘한한령(限韓令)’ 조치를 염두에 둔 것이냐는 질문에는 “문화에 대한 협력은 단순히 특정 국가를 겨냥한다거나 대상으로 하는 것이 아니다”라면서 “한국의 K컬처가 지금 세계의 주목을 받고 있는 만큼 K컬처와 관련된 다양한 산업적인 측면에서도 그렇고 인적교류에서도 활발하게 논의되고 확산돼야 한다는 입장”이라고 설명했다.