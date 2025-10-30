계속되는 '킥보드 사망'...전동킥보드 사고 증가 추세 ‘학생’도 많이 사용해

지난해 여름 일산 호수공원에서 전동킥보드를 몰다 60대 부부를 친 10대에게 실형이 내려졌다. 비슷한 시기에 충북 옥천 옥천읍 마암리 과선교 사거리에서도 2명의 여중생이 함께 전동킥보드를 타다가 자동차와 부딪혀 1명이 사망하는 사건이 발생했다.

2018~2021년 전동킥보드 사고가 점차 증가하고 있다. 대한데일리

-전동킥보드 사고 건수 현황

전동킥보드의 사고 건수는 매년 증가해왔다. 아시아 비즈니스 데일리는 도로교통공단이 국민의힘 정우택 의원에게 제출한 '최근 5년간 PM 교통사고 현황'에 따르면 관련 사고는 2018년 225건, 2019년 447건, 2020년 897건, 2021년 1,735건, 2022년 2,386건으로 기록됐다. 지난해 기준 20세 이하가 1,096건으로 가장 많았다고 밝혔다. 또한 도로교통공단에 따르면, 최근 5년간(2020~2024년) 전동 킥보드 사고는 9639건으로, 2020년 897건에서 2024년에는 2232건으로 급격하게 증가했다.

PM(개인형이동장치) 교통사고 중 대부분이 PM 가해이다. 도로교통공단 TAAS(교통사고분석 시스템)

경찰청과 도로교통공단 TAAS(교통사고분석 시스템)은 최근 8년간 PM(개인형이동장치) 관련 사고 건수 중 대부분이 PM가해라고 밝혔다. 2017년부터 2019년까지는 100~200사이의 사고가 더 발생했고, 2020년부터 2022년까지는 600~900개로 급격하게 늘어났다. 2022년부터 2024년까지 사고 발생건수는 각각 2,384, 2,389. 2,232로 크게 증가하진 않았지만 많이 발생했으며 여전히 전체 PM 사고 건수 중 PM 가해가 가장 높은 비중을 차지했다.

전동킥보드를 타는 학생. freepik

-전동킥보드 ‘학생’ 사용 증가 추세

전동킥보드를 사용하는 학생도 많아지고 있다. 한국경제신문은 10대 청소년 무면허 대여 및 이용 건수가 2021년 3,531건에서 최근(2024년) 20,068건으로 급격히 증가함을 보도했다. 이어 면허 인증을 건너뛰면 대여 가능하다는 문제를 지적하며 ‘앱 내 면허 인증 의무화’의 필요성을 주장했다. 실제로 광양YMCA의 청소년 전동킥보드 이용실태조사는 ‘청소년 86%가 공유 전동킥보드를 불법 이용한다’며 이들 중 무면허 이용 청소년은 43%라고 밝혔다.

한국청소년정책연구원의 2021년 설문조사에서 청소년의 공유 킥보드 이용 이유는 ‘빠르게 이동할수 있어서’가 55%를 차지했고, ‘재미가 있어서’가 33%를 기록했다.

-‘전동킥보드’ 학생 사고 건수도 증가

동아일보가 김정재 국민의힘 의원실을 통해 확보한 PM 연령대별 사고·사망·부상 현황에 따르면 2021년부터 2023년까지 10대 전동킥보드 이용자가 일으킨 사고 건수는 549건에서 1032건, 1021건으로 집계됐다. 10대는 원동기면허 등을 취득할 수 없는 연령대라서 사실상 대부분 무면허 운전자로 볼 수 있다.

-‘전동킥보드’ 이용 규정은?

현행법은 전동킥보드 운전자의 면허 의무를 규정하고 있다. 그렇지만 정작 키보드 대여 사업자의 면허 확인 절차는 법적 의무 사항이 아니다. 나이제한에 있어서도 명확하지 않다. 법상 13세가 최저 나이라고 명시됐지만 정부, 지자체, PM업체 등이 참여한 민관 협의체는 만 18세 이상 등 내부 규정을 마련했다. 한편 인천광역시는 만 16세 이하는 의무 인증을 규제화하고 최고속도를 20km로 하향했다.

-사고 위험 감지로 PM 사고 예방 신속히 대처

업계에서는 안전 사각지대에 놓인 PM 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위해 최근 인공지능(AI) 동작 감지기(모션 센서)를 활용하는 기술이 사용되고 있다. 대표적으로 안전관리시스템 ‘라이더로그’는 PM에 탑재된 AI 모션 센서로 주행 시 데이터를 수집하고 사고 시 구조를 요청하게끔 설계했다.

-전문가 ‘속도를 낮춰야 중대한 사고를 막을 수 있다’

전문가들은 PM 제한 속도를 낮춰야한다고 주장했다. 현재 PM 제한 속도는 시속 25km로 설정됐다. 동아일보에 따르면, 전제호 삼성교통안전연구소 수석연구원은 “전동 킥보드는 이용자가 서 있는 상태로 타기 때문에 무게 중심이 높고, 바퀴가 작기 때문에 사고 위험성이 높다”며 “최고 속도를 하향하고 사고위험이 큰 야간 시간대에는 추가로 속도를 제한해 운행하도록 해야 한다”고 말했다.