KB금융 3분기 누적순이익 역대 최대…카드도 2분기比 개선

KB금융그룹이 올해 3분기까지 5조원을 넘는 역대 최대 누적 순이익을 거뒀다. KB국민카드는 직전 분기보다 당기순이익이 25억원 증가했다.

KB금융지주는 30일 공시를 통해 3분기 당기순이익(지배기업 지분 기준)이 1조16860억원으로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 3분기(1조16197억원)보다 4.1% 늘었으나 2분기(1조17384억원)보다는 3.0% 줄었다. 올해 3분기까지 누적 순이익은 5조1217억원으로 전년 동기(4조3941억원) 대비 16.6% 증가해 3분기 누적 기준 최대를 기록했다. 금리 하락에도 여신(대출) 성장과 저원가성(저금리) 예금 확대로 순이자마진(NIM)을 방어한 결과다.

다만 비이자 부문은 약했다. 3분기 비이자이익은 1조157억원으로 전년 동기 대비 23.4% 감소했다. 예금·대출 이외 부문에서 환율 상승에 따른 유가증권·파생상품·외화환산 평가이익이 줄어든 영향이다. 그룹 관계자는 “3분기 단기적으로 비이자이익이 줄었지만 3분기 누적 비이자이익은 3조7390억원으로 감소폭이 1.1%에 그쳤고, 주식시장 거래대금 증가와 방카슈랑스 수수료 증가가 뒷받침했다”고 설명했다.

계열사별로는 KB국민은행의 3분기 순이익이 1조11769억원으로 전년 동기(1조11120억원) 대비 5.8% 늘었다. KB손해보험(2088억원)과 KB캐피탈(704억원)도 각각 23.7%, 20.3% 증가했다. 반면 KB증권(1578억원), KB라이프생명(657억원)은 1년 전보다 각각 7.6%, 13.6% 감소했다.

KB국민카드는 누적 당기순이익은 전년 동기 대비 감소했으나 분기 흐름은 개선됐다. 카드의 3분기 누적당기순이익은 2806억원으로 전년 동기 대비 898억원(24.2%) 줄었다. 건전성 관리 강화 및 가맹점 수수료율 인하 영향 때문이라는 게 회사 설명이다. 3분기 당기순이익은 카드 이용금액 증가에 따른 수익 증가로 2분기보다 25억원(2.6%) 증가한 993억원을 나타냈다.

KB국민카드는 “인공지능 기반 신용평가모델 고도화 및 포트폴리오 모니터링 강화를 통한 리스크관리 정교화를 추진하고, 신용경색이 우려되는 잠재부실 차주에 대한 선제적 리스크 관리를 강화하겠다”고 밝혔다.