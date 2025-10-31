멜라니아 "한국이 아동 혁신 역량 강화 동참 자랑스럽다"

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 자신이 주도하는 아동 혁신 역량 강화 프로젝트에 한·미 정상회담을 계기로 한국이 동참하는 것과 관련해 “자랑스럽다”고 밝혔다.

멜라니아 여사는 30일(현지시간) 백악관 배포 자료를 통해 “한국이 기술, 혁신, 교육을 통해 아동 역량을 강화하는 저의 글로벌 연합에 함께하게 돼 자랑스럽다”며 “한국은 기술 발전의 오랜 선도국으로서 이 이니셔티브에 참여하는 각국에 귀한 통찰을 제공할 것”이라고 말했다. 백악관은 “한국은 미국과 새로운 ‘기술 번영 협정’을 체결하며 멜라니아 여사의 ‘함께 미래를 키워가기’(Fostering the Future Together) 이니셔티브에 동참하게 됐다”고 설명했다.

멜라니아 여사가 주도하는 이 프로젝트는 전 세계 국가에 인공지능(AI)을 비롯한 첨단 기술을 제공해 어린이와 교사, 학부모를 지원하고 청소년들을 온라인 위험으로부터 보호하는 것을 목표로 한다. 프로젝트에 동참하는 각국 정상의 배우자들은 자국 정부와 협력해 아이들에게 미래 지향적 학습 환경을 조성하기 위한 혁신 기술의 최적화된 활용 방안을 논의하게 된다고 백악관은 설명했다. 멜라니아 여사는 내년 백악관에서 ‘함께 미래를 키워가기’ 출범 회의에 프로젝트 동참국 회원들을 초청할 예정이다. 양국 간 ‘기술 번영 협정’은 지난 29일 한국에서 이뤄진 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담을 계기로 체결됐다.

한편 백악관은 경주에서 열린 한·미 정상회담 관련 사진들을 엑스(X) 계장에 올리면서 트럼프 대통령이 이재명 대통령과 함께 이른바 ‘트럼프 굿즈’들을 배경으로 찍은 사진을 올렸다. 사진에서 이 대통령은 트럼프 대통령에게 ‘트럼프 머그샷’ 티셔츠 쪽을 가리키며 무엇인가 말을 하고 있고, 트럼프 대통령은 티셔츠 속 자신의 사진을 응시하고 있다.