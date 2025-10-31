[단독] 주한미군 8군 사령관 지낸 장성, 美 육군 ‘2인자’ 된다

트럼프, 라네브 장군 육참차장 후보자 지명

현재 전쟁부 장관 선임 군사보좌관 재직 중

8군 사령관 시절 ‘철두철미 대비 태세’ 강조

주한미군의 핵심 전력인 미 육군 제8군 사령관을 지낸 크리스토퍼 라네브 중장이 대장으로 진급해 미 육군 ‘2인자’에 해당하는 참모차장을 맡을 전망이다. 지한파(知韓派) 장성들의 중용이 한국군은 물론 한·미 동맹에도 긍정적 영향을 미칠 것이란 기대감이 크다.

30일(현지시간) 미 군사 전문지 ‘스타앤스트라이프’(Stars and Stripes)에 따르면 미 상원 군사위원회는 최근 도널드 트럼프 대통령에 의해 육군참모총장 후보자로 지명된 라네브 장군의 임명 동의 절차에 착수했다. 한국 육군과 달리 미 육군은 참모총장과 참모차장이 둘 다 대장급 보직으로, 상원 인사청문회를 거쳐 인준을 받아야만 비로소 임명이 가능하다.

주한미군 8군 사령관을 지낸 크리스토퍼 라네브 육군 중장. 도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 그를 미 육군 ‘2인자’에 해당하는 참모차장 후보자로 지명했다. 연합뉴스

앞서 트럼프는 제임스 밍거스 현 육군참모차장(대장) 후임으로 라네브 장군을 내정했다. 미 언론은 조 바이든 행정부 시절인 2024년 1월 취임한 밍거스 장군이 전임 정권 시절 요직에 기용된 장성들을 겨냥한 ‘물갈이’ 인사의 일환으로 경질 대상에 포함된 것이란 분석을 제기했다. 밍거스 장군은 트럼프가 극도로 미워하는 마크 밀리 전 합참의장(예비역 육군 대장)과 가까운 것으로 알려져 있다.

라네브 장군은 육사(웨스트포인트) 출신이 아니다. 애리조나 주립대 시절 학군단(ROTC) 과정을 수료하고 졸업 이후인 1990년 육군 소위로 임관했다. 9·11 참사 후 미국이 ‘테러와의 전쟁’을 주도하며 벌어진 아프가니스탄 전쟁(2001), 이라크 전쟁(2003) 등에 참전해 실전 경험을 쌓고 전공도 세웠다.

미 육군 제1기갑사단 3여단장, 독일에 주둔한 제7교육사령부 사령관 등을 거쳐 제82공수사단 사단장을 역임했다. 제1차 세계대전 도중인 1917년 창설돼 제2차 세계대전 기간 공수부대로 전환된 82사단은 미군 정체를 통틀어 최정예 부대로 꼽힌다. 1944년 6월 연합군의 노르망디 상륙작전에 참여한 것을 비롯해 2000년대 들어 아프간·이라크 전쟁에서도 중요한 역할을 수행했다. 러시아의 우크라이나 침략이 임박한 2022년 2월 초 미군은 82사단 병력 일부를 우크라이나와 가까운 폴란드에 배치해 만일의 사태에 대비하기도 했다.

82사단장 복무를 성공적으로 마친 라네브 장군은 소장에서 중장으로 진급했으며, 2024년 4월 주한미군 8군 사령관 겸 한미연합군사령부 참모장으로 부임했다. 트럼프 2기 행정부 출범 이후인 2025년 4월 트럼프의 핵심 측근인 피트 헤그세스 전쟁부(옛 국방부) 장관은 그를 장관 선임 군사보좌관으로 임명해 수도 워싱턴으로 불러들였다.

미 육군 제82공수사단 사단장 시절의 크리스토퍼 라네브 장군(가운데). 82사단은 2차대전 도중인 1944년 6월 연합군의 노르망디 상륙작전에 참여한 것을 비롯해 2000년대 들어 아프가니스탄·이라크 전쟁에서도 맹활약을 하는 등 미군의 최정예 부대로 꼽힌다. 미 82사단 홈페이지

라네브 장군은 1년이 좀 넘는 한국 근무 기간 ‘파이트 투나잇’(Fight Tonight·오늘 밤 싸워도 이긴다)의 정신에 입각해 동맹인 한국군과 함께 전투 준비 태세 향상에 주력했다는 평가를 받는다. 한미동맹재단(회장 임호영)과 한미동맹친선협회(회장 우현의)는 이임하는 라네브 장군에게 ‘라도수’(羅導秀)라는 한국식 이름을 증정하기도 했다.

한편 2018∼2020년 한미연합사 부사령관 겸 주한 미 7공군 사령관을 지낸 케네스 윌즈바흐 공군참모총장 후보자가 조만간 상원 인준 절차를 마치고 정식으로 임명될 예정이다. 트럼프 행정부가 윌즈바흐, 라네브 장군 같은 지한파 장성들을 잇따라 요직에 중용하며 이것이 한국군, 그리고 한·미 동맹에 미칠 영향에 관심이 쏠린다.