네이버, 플레이스에 ‘휠체어 출입 가능’ 필터 추가…교통약자 편의 증진

네이버는 31일 플레이스 검색에서 ‘휠체어 출입 가능’ 여부를 확인할 수 있는 필터를 도입했다고 밝혔다.

플레이스 필터는 네이버지도 애플리케이션(앱) 등에서 장소 검색 시 방문 목적에 맞는 곳들을 한눈에 확인할 수 있도록 돕는 기능이다.

네이버는 교통약자의 이동 편의를 고려해 ‘휠체어 출입 가능’ 필터를 추가했다. 사용자는 식당·숙박·미용실·명소·병의원 등 업종별로 휠체어 출입 가능한 입구가 있는 장소들을 손쉽게 모아 볼 수 있다.

원하는 키워드로 장소를 검색한 후, ‘휠체어 출입 가능’ 필터를 클릭하면 조건에 해당하는 장소를 보여준다.

아울러 휠체어 출입이 가능한 모든 장소의 플레이스 상세 페이지에 휠체어 모양 아이콘을 표시한다.

방문하려는 장소를 검색하면 업종에 관계없이 휠체어 출입 가능 여부를 직관적으로 확인할 수 있어서, 교통 약자들의 장소 탐색 편의가 한층 높아질 것으로 기대된다.

네이버 앱과 웹에는 지난 30일 필터 기능이 적용됐으며, 네이버지도 앱에는 다음달 중 반영된다.

네이버 관계자는 “교통약자들의 일상 속 이동 편의를 증진하기 위해 ‘휠체어 출입 가능’ 장소 필터를 도입했다”고 말했다.