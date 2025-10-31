9월 생산·투자, ‘반도체 효과’로 모두 증가…소매판매 두달 째 감소

9월 산업생산 지표가 반도체 경기의 업황 개선에 힘입어 플러스로 전환했다. 소매판매는 정부의 민생회복 소비쿠폰 지급에도 불구하고 두달 째 감소세를 보였다.

국가데이터처가 31일 발표한 ‘9월 산업활동동향’에 따르면 지난달 전산업생산 지수(계절조정)는 115.5(2020년=100)로 전달보다 1.0% 증가했다. 산업생산은 지난 4∼5월 ‘마이너스’, 6∼7월 ‘플러스’, 8월에는 다시 ‘마이너스’로 등락을 거듭하고 있다.

30일 경기 평택시 포승읍 평택항에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

광공업 생산은 반도체(19.6%)가 크게 늘었지만 자동차(-18.3%)가 줄면서 1.2% 감소했다. 반도체 생산은 2023년 3월(26.5%) 이후로 2년6개월 만에 가장 큰 폭으로 증가했다. 반면 자동차 생산은 코로나19 사태 때인 2020년 5월(-23.1%) 이후 5년4개월 만에 가장 큰 폭 감소했다. 지난 8월 21.2% 증가한 데 따른 기저효과가 작용한 것으로 데이터처는 분석했다.

9월 소매판매는 전월 대비 0.1% 감소했다. 새 정부가 출범하고 6월(0.6%)과 7월(2.7%)에 증가세를 보였지만, 8월(-2.4%)과 9월에는 두달 째 감소세를 나타냈다. 정부가 7월 소비쿠폰을 지급했지만 소매판매 증가로 이어지진 않은 것이다. 앞서 정부는 통상 추석 3주 전부터 소비가 증가하는 점 등을 이유로 9월에는 소매판매가 반등할 것으로 분석한 바 있다.

세부적으로는 통신기기·컴퓨터·가전제품·가구 등 내구재(3.9%) 판매가 늘었지만, 음식료품·화장품·차량연료 등 비내구재(-0.1%)와 신발·가방·오락·취미용품 등 준내구재(-5.7%) 판매가 줄었다. 소매 업태별로 보면 백화점(5.4%), 대형마트(7.3%), 편의점(1.3%), 전문소매점(0.8%)에서는 판매가 증가했고, 면세점(-5.6%), 슈퍼마켓·잡화점(-2.9%), 승용차·연료소매점(-2.8%), 무점포소매(-0.5%)에서는 감소했다.

이두원 국가데이터처 경제동향통계심의관이 31일 정부세종청사에서 2025년 9월 및 3분기 산업활동동향에 관해 설명하고 있다. 연합뉴스

설비투자와 건설투자는 두자릿수 증가세를 보였다. 설비투자는 전월 대비 12.7% 증가했는데, 반도체 기기용 장비기계에서 28.0% 늘었다. 건설투자도 바닥을 치고 반등하는 모습이다. 건설기성(불변)은 11.4% 늘면서 지난해 1월(21.8%) 이후로 20개월만에 최대 증가 폭을 보였다. 건축이 14.8%, 토목이 2.9% 각각 증가했다. 건설수주(경상)는 전년 동월 대비 8.6% 감소했다.

현재의 경기 상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전달보다 0.2포인트, 향후 경기 국면을 예고해주는 선행종합지수 순환변동치는 0.1포인트 각각 상승했다.

3분기 생산은 전분기대비 1.1%, 소매판매는 1.5%, 설비투자는 5.8% 각각 증가했다.