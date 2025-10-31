주낙영 경주시장, 시진핑 중국 국가주석 영접 “16년 만의 경주 방문” [2025 경주 에이펙]

시 주석, “16년 만에 다시 경주를 찾아 감회가 새롭다, 지난 환대를 기억한다”

주낙영 시장 “에이펙 계기로 경주가 한중 협력의 가교이자 세계로 향하는 출발점 될 것”

경북 경주시는 주낙영 시장이 30일 오후 APEC(아시아·태평양경제협력체) 정상회의 참석차 경주를 방문한 시진핑 중국 국가주석을 공식 영접했다고 31일 밝혔다.

주 시장은 이날 코오롱호텔 로비에서 경주시민을 대표해 시진핑 주석을 직접 맞이하고 꽃다발을 전달했다.

주낙영 경주시장이 시진핑 중국 국가주석을 공식 영접한 사실을 자신의 페이스북을 통해 전했다. 주낙영 경주시장 페이스북

주 시장은 “천년 고도 경주는 이제 문화와 국제회의가 공존하는 도시로 성장하고 있다”며 “이번 에이펙을 계기로 한중 간 우호 증진은 물론, 아시아 각국과의 협력 관계를 강화하는 출발점이 되길 바란다”고 환영 인사를 전했다.

시진핑 주석은 “16년 만에 다시 경주를 찾게 돼 감회가 새롭다. 지난 방문의 따뜻한 환대를 기억한다”며 “천년의 역사와 문화를 품은 경주에서 에이펙 정상회의가 열리는 것은 매우 뜻깊은 일”이라고 화답했다.

이번 영접 행사는 에이펙 정상회의 주요 일정의 하나로, 경주의 역사·문화적 품격을 국제사회에 널리 알리고 세계 각국 정상들에게 ‘환대의 도시’ 이미지를 각인시키는 계기가 됐다는 평가다.

한편, 경주는 에이펙 정상회의 기간 각국 정상들과 글로벌 최고경영자(CEO) 등 대표단의 방문이 이어지면서 세계 속 문화·관광 중심도시로 주목받고 있다.