“최대 45만원 혜택”…삼성물산 패션부문, ‘더 모어 더 베터’ 프로모션 진행

삼성물산 패션부문이 ‘구매액이 커질수록 혜택이 커지는’ 프로모션을 진행한다.

삼성물산 패션부문은 11월 1일부터 16일까지 주요 브랜드의 전국 매장에서 2025년 가을·겨울(FW) 시즌 신상품 구매 금액대에 따라 할인 혜택을 제공하는 ‘The More The Better(더 모어 더 베터)’ 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 프로모션은 입동을 앞두고 고객들에게 코트, 패딩 등 신상품을 실속있게 장만하는 기회를 제공하기 위해 기획됐다.

삼성물산 패션부문이 운영하는 빈폴, 남성복, 여성복, 수입 브랜드가 참여하며, 참여 브랜드들의 전국 백화점, 쇼핑몰, 가두점 등 오프라인 매장에서 실시된다. 매장 구매 고객에게 즉시 사용할 수 있는 금액권을 지급하는 방식이다.

구매액이 커질수록 금액권 액수가 커진다. 빈폴, 갤럭시, 로가디스, 준지, 구호플러스, 비이커, 메종키츠네, 띠어리, 핏플랍 등에서는 일정 금액 이상 구매 시 금액대별로 1.5만원부터 최대 45만원 금액권을, 꼼데가르송, 아미, 자크뮈스, 토리버치, 수트서플라이 등은 5만원부터 최대 25만원 금액권을 지급한다. 또한, 구호와 르베이지는 모든 구매 고객에게 10% 또는 15% 할인을 제공한다.

삼성물산 패션부문 관계자는 “날씨가 부쩍 추워지면서 겨울 아우터를 찾는 고객들이 많아졌다”면서, “‘더 모어 더 베터’ 프로모션을 통해 다양한 브랜드가 준비한 감각적인 FW 신상품을 합리적인 가격에 경험하길 바란다”고 말했다.