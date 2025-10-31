李대통령 국정수행 지지도 57%…‘특검 신뢰’ 46% [한국갤럽]

이재명 대통령 직무 수행 긍정 평가가 57%, 부정 평가는 33%라는 주간 정례 여론조사 결과가 31일 나왔다.

여론조사회사 한국갤럽은 지난 28~30일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 이 대통령 직무 수행 평가를 물은 결과 이같이 집계됐다고 밝혔다. 의견 유보는 10%였다. 직전 조사(10월 4주차) 대비 긍정 평가는 1%포인트 올랐고 부정 평가는 동일했다. 한국갤럽은 이 대통령이 ‘잘하고 있다’는 평가는 더불어민주당 지지층(94%), 성향 진보층(85%), ‘잘못한다’는 국민의힘 지지층(76%)과 보수층(64%)에서 두드러졌다고 밝혔다. 중도층은 63%가 긍정적, 29%가 부정적으로 봤다. 연령별로 보면 40·50대에서 긍정률 70%대로 높고, 이외 연령대에서는 상대적으로 긍·부정 쏠림이 덜한 편이라는 설명이다.

이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션을 주재하고 있다. 연합뉴스

정당 지지율에선 더불어민주당 지지율은 41%로 전주 대비 2% 포인트 빠졌다. 국민의힘은 26%로 1%포인트 상승했다. 조국혁신당, 개혁신당 각각 3%, 진보당 2%였다. 서울지역의 경우 민주당 31%, 국민의힘 32%였다.

현재 진행중인 내란, 김건희, 순직해병 특검 수사에 대한 신뢰 여부를 물은 결과, 46%가 ‘신뢰한다’, 38%가 ‘신뢰하지 않는다’고 밝혔다. 16%는 의견을 유보했다. 성향 진보층 72%, 중도층 49%이 특검 수사 신뢰 쪽으로 기울었고, 보수층 61%는 불신을 표했다.

이번 조사는 전화 면접 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 12.6%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.