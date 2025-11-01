지방 사립의대생 절반은 수도권 취업…한림대는 90%가 수도권행

비수도권에 위치한 사립대 의과대학 졸업생 절반은 수도권 병원으로 취업하는 것으로 나타났다.

1일 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원실이 교육부로부터 받은 자료에 따르면 2023년 기준 비수도권 사립대 의대 18곳의 수도권 취업률은 50.7%로 조사됐다.

사진=연합뉴스

이런 지방 사립 의대생의 수도권 취업 쏠림 현상은 심화하는 양상이다. 2019년 45.0%였던 수도권 취업률은 2020년 45.5%, 2021년 47.0%, 2022년 50.2%로 꾸준히 상했다.

2023년 기준 비수도권 사립 의대별 수도권 취업률을 살펴보면 강원에 있는 한림대가 90.5%로 가장 높았다. 한림대 의대 졸업생 74명 중 67명이 수도권 병원으로 취업했다. 이어 울산대(87.1%), 가톨릭관동대(75.9%), 순천향대(70.7%) 순으로 수도권 취업률이 높았다. 수도권 취업률이 가장 낮은 곳은 부산에 있는 동아대였다. 동아대는 의대 졸업생 36명 가운데 5명(13.9%)만 수도권 병원에 취업했다.

강경숙 의원은 “지방의대 설립 취지가 지역의료 인력 양성인데 현실에서는 수도권 쏠림이 심화하고 있다”며 “최근 관련 부처들이 지역 필수공공의료 강화 협의체를 구성한 만큼 이러한 실태를 종합적으로 고려해 지원 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.