한진·대한항공씨엔디·농협경제지주… K-푸드 세계화 함께 나선다

우리 농산물 기내식 공급 MOU

국산 농산물 가공식품 기내식 공급 협력

전세계 K-푸드 열풍 확산 기여

우리 농산물 홍보, 소비 증진 추진

(주)한진(이하 한진)이 농협경제지주, 대한항공씨엔디와 함께 우리 농산물로 세계인의 입맛을 사로잡기 위한 협력에 나섰다. 대한항공을 이용하는 국내외 탑승객들에게 우리 농산물 기반 기내식을 제공함으로써 전세계에 K-푸드 열풍을 확산하는데 기여할 전망이다.

국산 농식품의 기내식 협력사업을 위한 MOU를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 (주)한진 노삼석 대표이사 사장, (주)한진 조현민 사장, 농협경제지주 박서홍 대표, 대한항공C&D 최덕진 대표. 한진 제공

한진은 농협경제지주, 대한항공씨엔디와 농협 가공식품 대한항공 기내식 납품을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다.

대한항공씨엔디(KOREAN AIR CATERING & DUTY-FREE)는 세계적 수준의 기내식과 기내 면세점 서비스를 제공하는 업계 대표 기업이다.

지난 30일 오전 서울 중구 농협중앙회에서 열린 업무협약 행사에는 한진 노삼석 대표, 조현민 사장과 대한항공씨엔디 최덕진 대표, 농협경제지주 박서홍 대표를 비롯한 경영진들과 관계자들이 참석했다.

이날 3사는 '국산 농산물 소비 활성화'를 위한 업무협약을 체결하고, 국산 농산물 가공식품 우수성 전파 및 판로 확대를 통한 국산 농산물의 소비 활성화에 공동 노력하기로 했다.

이에 따라 농협경제지주는 ▲우수한 국산 농산물 가공식품의 선정 및 기내식 납품 ▲기내식 전용제품 출시를 위한 R&D ▲물류협력 강화를 통한 원활한 기내식 납품과 기타 협업 확대를 추진한다.

대한항공씨엔디는 ▲국산 농산물 가공식품의 기내식 및 기내 면세품 등 활용 ▲기내식 전용제품 R&D 참여 및 협조를 맡았다.

한진은 ▲농협 가공식품 기내식의 납품물류 ▲농업인 물류비 절감을 위한 물류협업 방안을 강구하기로 했다.

특히 한진은 우수한 우리 농산물을 국내외 탑승객에게 알리고, 특히 외국인 탑승객들에게 K-푸드의 우수성을 널리 전파할 수 있도록 안정적이고 효율적인 공급망 구축에 적극 노력한다는 방침이다.

한진 관계자는 "이번 협약이 국산 농산물의 새로운 판로 확대는 물론, 지속적 협업과 상생 발전에 기여하는 좋은 모델이 되기를 기대한다"고 밝혔다.