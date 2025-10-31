“건강에 좋은 건가요?”…젠슨 황 사로잡은 홍삼제품은 ‘이것’

‘치맥 회동’ 중 젠슨 황이 선물받은 홍삼제품, 정관장의 ‘에브리타임 한라봉 플레이버’

정관장 국내외 매출 1위 ‘에브리타임’, APEC 기간 중 경주 주요 숙박시설에 비치

엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 15년 만의 방한 일정 중 시민에게 받은 ‘홍삼 선물’이 화제다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 30일 한 시민에게 정관장 에브리타임 한라봉 플레이버 제품을 선물받고 있다. KGC인삼공사

31일 업계에 따르면 전날 오후 젠슨 황 CEO는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 함께 서울 강남구 삼성동 인근의 ‘깐부치킨’에서 ‘치맥(치킨+맥주)’ 회동을 가졌다.

현장에는 세 거물의 만남을 보기 위해 수백 명의 시민이 몰렸다. 휴대전화로 사진을 찍으며 “젠슨 황!”을 연호하는 등 뜨거운 관심이 쏟아졌다.

이때 한 시민이 젠슨 황에게 홍삼 스틱 제품을 건넸고, 젠슨 황은 “고맙다”며 인사한 뒤 자리를 뜨기 전 “이게 건강에 좋은 건가요?”라고 물으며 유쾌한 미소를 보였다.

그 짧은 한마디에 현장 분위기가 더욱 달아올랐고, ‘젠슨 황이 받은 홍삼은 무엇일까’라는 궁금증이 이어졌다.

확인 결과, 젠슨 황이 선물받은 제품은 정관장의 ‘에브리타임 한라봉 플레이버’였다.

‘에브리타임 플레이버’ 라인은 홍삼에 과일의 달콤함을 더한 시리즈로, 홍삼 입문자나 외국인 소비자들에게 특히 인기가 높다.

‘에브리타임 플레이버’ 라인은 세븐베리, 한라봉, 배, 망고 총 4가지 맛으로 구성되어 있어 취향에 맞게 즐길 수 있으며, 올리브영, 면세점, 온라인몰에서 판매 중이다.

‘에브리타임’은 하루 한 번 간편한 섭취로 일상 속 에너지, 면역, 활력을 동시에 챙길 수 있는 정관장의 베스트셀러 브랜드다.

2012년 출시 이후 TPO(시간·장소·상황)에 맞춰 건강을 케어할 수 있도록 스틱·필름·앰플 등 다양한 제형을 선보이고 있다.

맛과 소재, 기능성을 다변화한 제품 라인업을 확장하며 대한민국 대표 건강식품으로 자리매김했다.

특히 ‘에브리타임은’ 현지 맞춤형 제품으로 중국, 미국 등에서도 많은 인기를 얻고 있다. 홍삼원물인 ‘뿌리삼’을 제외한 정관장 전 제품 중 국내매출과 해외수출 모두 1위를 기록하기도 했다.

이번 APEC 정상회의 기간에도 경주의 주요 호텔에 비치되어, 각국 정상과 외교 사절단에게 ‘한국의 대표 건강식품’으로 소개되고 있다.