“인도네시아서 카드 없이 결제·출금”… 우리카드, 국내 카드사 최초 QR기반 서비스 구축

우리카드가 인도네시아에서 카드 없이 QR코드만으로 결제·출금할 수 있는 해외 결제 인프라를 국내 카드사 최초로 구축한다.

30일 인도네시아 자카르타에서 열린 ‘2025 인도네시아 디지털금융페스티벌’에서 우리카드 모바일앱으로 현지 QR코드를 스캔해 결제하는 방식을 시연하고 있다. 우리카드 제공

31일 우리카드는 전날 열린 인도네시아 중앙은행 주관 ‘2025 인도네시아 디지털금융페스티벌(FEKDI)’에서 QR 가맹점 결제 서비스를 시연했다고 밝혔다. 시연은 외부 페이사와 제휴 없이 우리카드 모바일앱을 통해 직접 현지 가맹점 QR코드를 스캔해 결제하는 방식으로 진행됐다.

우리카드는 이 서비스를 인도네시아 당국의 승인 절차를 거쳐 연내 일반 고객에게 개방할 계획이며, 이후 베트남 등 아시아 지역으로 확장한다는 방침이다. 국내 카드가 현지 QR을 바로 찍어 결제하는 구조가 자리 잡으면, 국내 소비자 입장에서는 카드 단말기가 없는 소규모 점포에서도 우리카드 앱만으로 결제할 수 있어 사용처가 넓어진다.

우리카드는 금융결제원과 인도네시아 결제사업자 아르타자사, 우리소다라은행·BRI은행 등과 카드리스(Cardless) ATM 서비스 구축을 위한 업무협약도 맺었다. 우리카드 앱에서 생성한 QR만으로 인도네시아 현지 ATM에서 현지 통화를 뽑을 수 있는 시스템을 구축하기로 한 것이다. 금융결제원이 추진 중인 국가 간 소액지급·결제서비스 연계 허브의 주요 프로젝트로 꼽히는 사업이다.

이종희(오른쪽 두번째) 우리카드 상무가 국내 카드사 최초로 다자간 카드리스 ATM서비스 구축을 위한 업무협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. 우리카드 제공

우리카드는 모바일 앱을 통해 해당 서비스를 바로 이용할 수 있는 전용 상품을 출시할 예정이다. 이르면 내년부터 실물 카드 없이도 인도네시아 가맹점 결제와 ATM 현지 통화 출금이 모두 가능할 것으로 보인다.

진성원 우리카드 사장은 “해외 QR결제 시장에 금융결제원과 협력하여 카드사 최초로 참여한 점을 뜻깊게 생각한다”면서 “인도네시아를 시작으로 아시아 전역으로 확대될 QR결제 서비스에 선도적으로 참여할 계획”이라고 밝혔다.