李대통령 “실용적 시장주의 정부 약속…한국, 매력적 투자처로 거듭날 것”

이재명 대통령은 31일 ‘실용적 시장주의’ 정부를 만들겠다고 거듭 강조했다.
이 대통령은 이날 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 기업인자문위원회(ABAC) 대화를 통해 “협력과 연대를 선도하며, 번영의 시대를 열어갈 대한민국의 방향은 분명하다”면서 “저는 지난 6월 대통령으로 취임하며 ‘실용적 시장주의’ 정부를 만들겠다고 우리 국민들께 약속했다”고 밝혔다.
이 대통령은 이어 “약속을 이행하기 위해 불필요한 규제는 과감히 정비하고, 미래 산업에 대한 지원을 대폭 확대하고 있다”면서 “이런 노력은 국내적으로, 또 국제적으로 병행될 것”이라고 강조했다.
이 대통령은 또 “우리 대한민국은 올해 에이펙 의장국으로서 서비스, 디지털 경제, 투자 활성화, 구조개혁 등 다양한 분야에서 그간 합의된 사항들의 이행을 점검하고, 변화된 환경을 반영한 새로운 행동계획을 마련했다”면서 “더욱 견고한 민관협력을 통해 기업 현장의 요구를 충실히 반영했고, 모두가 성장의 기회와 과실을 골고루 누릴 수 있도록 설계했다”고 설명했다.
이 대통령은 “우리 한국 경제는 성장과 도약을 이뤄낼 것”이라며 “대한민국은 더욱 매력적인 투자처로 거듭나게 될 것이라고 확신한다”고도 강조했다.