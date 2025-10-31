日언론 “트럼프의 韓 핵잠 승인…日도 보유 논의 가속화할 듯”

도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 보유에 승인 의사를 밝히면서 일본에서도 핵추진 잠수함 도입 논의가 가속화할 거라는 일본 언론이 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 열린 한미 정상회담에 앞서 방명록을 작성하고 있다. 대통령실 제공

아사히신문은 31일 이번 한국 핵추진 잠수함 보유 승인과 관련 일본 방위성 간부의 말을 인용해 “한국의 영향으로 일본 내에서 한층 더 (핵추진 잠수함) 도입을 향한 기운이 세질 것”이라고 전했다.

일본 방위성은 지난 9월 전문가 회의에서 “적기지 공격능력(반격능력)을 뒷받침하려면 장사정 미사일을 탑재한 채 장거리 장시간 잠항하는 능력이 필요하다”며 차세대 동력 잠수함 도입을 검토한 바 있다. 표현은 ‘차세대 동력’이지만 사실상 핵추진 잠수함을 염두한 것으로 알려졌다.

또 자민당과 유신회가 지난 20일 연정 수립을 위해 맺은 12개 부문 합의서에도 장사정 미사일을 탑재한 채 장시간 장거리를 잠항할 수 있는 차세대 동력 기반 잠수함 보유를 추진한다는 내용도 포함돼 있었다.

이와 관련 고이즈미 신지로 방위상은 지난 22일 “모든 선택지를배제하지 않을 것”이라며 “억지력과 대처력을 향상시킬 방안을 검토할 것”이라고 밝히기도 했다.

현재 동아시아에서는 중국이 핵추진 잠수함을 보유하고 있고, 북한도 지난 2021년 탄도미사일 탑재 핵 잠수함(SSBN) 개발 의사를 밝힌 뒤 올해 3월 건조 장면을 공개했다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 트럼프 대통령이 한국의 핵추진 잠수함 보유를 승인한 이유에 대해 “중국이 동중국해와 남중국해에 걸친 해역에서 잠수함 활동을 활발히 하고 있기 때문”이라고 분석했다. 아울러 닛케이는 한국의 핵잠수함 보유 계획은 북미 관계에도 영향을 줄 가능성이 있다고 덧붙였다.